Такой день. Первые грибы на Алтае и обнаружение тела пропавшей учительницы

Главное за 19 апреля

19 апреля 2025, 23:59, ИА Амител

Фото: Val Vesa / unsplash.com

Жители Алтайского края открыли сезон сбора весенних грибов. Люди уже нашли сморчки в Троицком районе и в барнаульском ленточном бору. Однако грибов пока мало и найти их может оказаться непросто.

Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае на день 20 и сутки 21 апреля. В это время ожидается усиление ветра до 18–20 м/с с порывами до 25 м/с и более. Также прогнозируют дожди (местами сильные), грозы и град.

На барнаульском Арбате пройдет фотовыставка в честь самых заботливых мам дикой природы и их детенышей, сообщил алтайский фотограф Евгений Борисов. По его словам, проект будет приурочен ко Дню защиты детей. Ожидается, что выставка начнется 1 июня, но может даже и раньше.

В Бийске на улице Яминской водитель грузовой "Газели" насмерть сбил пешехода. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому переходу.

В Первомайском районе Алтайского края нашли тело учительницы музыки из села Зудилово, которая пропала 4 марта. Следователи назначили судмедэкспертизу, чтобы выяснить причину смерти женщины.