Сильный ветер, грозы и град обрушатся на Алтайский край 20 и 21 апреля

Воздух при этом прогреется до +22 градусов

19 апреля 2025, 15:55, ИА Амител

Источник фото: NOAA / unsplash.com

Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае на день 20-го и сутки 21 апреля, сообщили в телеграм-канале регионального МЧС.

В это время ожидается усиление ветра до 18–20 м/с с порывами до 25 м/с и более. Также прогнозируют дожди (местами сильные), грозы и град.

На сайте регионального Гидрометцентра отмечается, что днем 20 апреля будет 5–10 градусов тепла, по западу – до +17 градусов.

В ночь на 21 апреля термометры покажут +5...+10 градусов, однако в предгорьях похолодает до 0°C. Днем ожидается +12...+17°C, по юго-западу – до +22°C.

"При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Рекомендуем водителям быть осторожными и внимательными", – призывают спасатели.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России пообещал жителям Алтайского края "несладкую" погоду: будет холодно, сыро и ветрено.