Такой день. Первый день Суперфинала и гуманитарная помощь для Курской области

Главные новости в Алтайском крае 17 августа

17 августа 2024, 23:30, ИА Амител

Шахматная доска / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

17 августа в Барнауле состоялся первый день Суперфинала Чемпионата России по шахматам.

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев отметил, что Барнаул выбрали для проведения соревнований по двум причинам. Первая - сильная краевая федерация. Вторая - внимание, которое руководство региона уделяет этому виду спорта.

Он также добавил, что уровень развития шахмат в Алтайском крае пока недостаточен для участия в подобных соревнованиях, однако проведение крупных турниров будет способствовать популяризации спорта среди молодежи.

С 1 сентября 2024 года оклады педагогов в Алтайском крае вырастут на 10%. Решение приняли в рамках исполнения поручений российского президента Владимира Путина. Кроме того, с 1 октября текущего года оплата работников системы образования проиндексируют на 4,5%.

Гуманитарный груз из Алтайского края отправили в Курскую область.

Виктор Томенко рассказал, что гуманитарная помощь сформирована по запросам жителей Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома. В основном это продукты питания и предметы первой необходимости: крупы, макароны, товары для детей, предметы гигиены и постельное белье, канцелярские товары и школьные рюкзаки.