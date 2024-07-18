Такой день. Планы на День города в Барнауле и люди, которые не хотят уезжать

Главные новости в Алтайском крае 18 июля

18 июля 2024, 23:41, ИА Амител

Ночь / Фото: pxhere.com/ru/photo/1075603

Жители Алтайского края, которые не хотят уезжать из региона, объясняют это нежеланием перемен и привязанностью к родным. Женщины чаще мужчин не заинтересованы в переезде ради карьеры (19% против 13%).

Наименее лояльны к переезду специалисты из сферы розничной торговли (26% постараются отказаться), рабочий персонал (24%) и водители (22%).

На вопрос, почему вы не стали бы менять регион проживания, большинство опрошенных алтайских работников выбрали варианты ответа: "здесь мне комфортнее всего, не хочу ничего менять" (44%) и "тут все мои родные и близкие, весь круг общения" (43%).

В Барнауле появилась разметка, обозначающая место парковки для самокатов. Нанесли ее на днях на всех популярных точках проката. Парковки помечены буквой Р и значком электросамоката.

18 июля в администрации города состоялось заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 294-й годовщины со дня образования Барнаула. Его провел лично глава города Вячеслав Франк. Рассказываем, какие мероприятия пройдут и кто в них примет участие.