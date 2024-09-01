Такой день. Подарок от "Русских витязей" и нападение медведя

Главные новости в Алтайском крае 1 сентября

01 сентября 2024, 23:29, ИА Амител

Ночное небо / Фото: pxhere.com/ru/photo/825098

Летчики пилотажной группы "Русские витязи" после выступления в Барнауле сделали еще один подарок ко Дню города. Пилот сфотографировался из кабины Су-30СМ, держа в руках брелок с надписью "Я люблю Барнаул".

"Маленький подарочек от нас", – подписали "витязи" фото, опубликованное в соцсетях.

Медведь напал на человека в Кытмановском районе Алтайского края.

В момент нападения мужчина охотился. Пострадавший получил серьезные травмы, сейчас он в больнице.

Очевидцы говорят, что косолапый был ростом больше двух с половиной метров. После нападения животное убили.

В Алтайском крае с третьей декады августа, как и в предыдущие годы, активизировались клещи рода Dermacentor, являющиеся переносчиками возбудителей сибирского клещевого тифа.

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 53 жителя. Всего с начала сезона активности этих членистоногих (28 марта) в поликлиники с жалобами на укусы обратились 6517 человек, в том числе 1654 ребенка.