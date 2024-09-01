Такой день. Подарок от "Русских витязей" и нападение медведя
Главные новости в Алтайском крае 1 сентября
01 сентября 2024, 23:29, ИА Амител
Летчики пилотажной группы "Русские витязи" после выступления в Барнауле сделали еще один подарок ко Дню города. Пилот сфотографировался из кабины Су-30СМ, держа в руках брелок с надписью "Я люблю Барнаул".
"Маленький подарочек от нас", – подписали "витязи" фото, опубликованное в соцсетях.
Медведь напал на человека в Кытмановском районе Алтайского края.
В момент нападения мужчина охотился. Пострадавший получил серьезные травмы, сейчас он в больнице.
Очевидцы говорят, что косолапый был ростом больше двух с половиной метров. После нападения животное убили.
В Алтайском крае с третьей декады августа, как и в предыдущие годы, активизировались клещи рода Dermacentor, являющиеся переносчиками возбудителей сибирского клещевого тифа.
За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 53 жителя. Всего с начала сезона активности этих членистоногих (28 марта) в поликлиники с жалобами на укусы обратились 6517 человек, в том числе 1654 ребенка.
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