"Русские витязи" из кабины истребителя сделали фото с брелоком "Я люблю Барнаул"

Пилоты поблагодарили город за гостеприимство и интерес

01 сентября 2024, 08:32, ИА Амител

Фото из кабины пилота / Источник: t.me/RussianKnights

Летчики пилотажной группы "Русские витязи" после выступления в Барнауле сделали еще один подарок ко Дню города. Пилот сфотографировался из кабины Су-30СМ, держа в руках брелок с надписью "Я люблю Барнаул".

"Маленький подарочек от нас", – подписали "Витязи" фото, опубликованное в соцсетях.



Напомним, что "Русские витязи" прилетали в Барнаул, для того чтобы выступить на Дне города. На авиашоу пришло огромное количество жителей, на набережной Оби и в Нагорном парке просто не было свободного места.

Программа длилась больше 20 минут. Посмотреть ее лучшие моменты можно по ссылке. А еще летчики стали гостями "Переговорки". Интервью с ними – здесь.