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"Русские витязи" из кабины истребителя сделали фото с брелоком "Я люблю Барнаул"

Пилоты поблагодарили город за гостеприимство и интерес

01 сентября 2024, 08:32, ИА Амител

Фото из кабины пилота / Источник: t.me/RussianKnights
Фото из кабины пилота / Источник: t.me/RussianKnights

Летчики пилотажной группы "Русские витязи" после выступления в Барнауле сделали еще один подарок ко Дню города. Пилот сфотографировался из кабины Су-30СМ, держа в руках брелок с надписью "Я люблю Барнаул".

"Маленький подарочек от нас", – подписали "Витязи" фото, опубликованное в соцсетях.

Напомним, что "Русские витязи" прилетали в Барнаул, для того чтобы выступить на Дне города. На авиашоу пришло огромное количество жителей, на набережной Оби и в Нагорном парке просто не было свободного места.

Программа длилась больше 20 минут. Посмотреть ее лучшие моменты можно по ссылке. А еще летчики стали гостями "Переговорки". Интервью с ними – здесь

Барнаул праздники День города
Читайте также в сюжете: День города Барнаула - 2024

Комментарии 7

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Гость

09:04:44 01-09-2024

Что им не любить Барнаул, за гонорар ?

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Гость

11:03:07 01-09-2024

Гость (09:04:44 01-09-2024) Что им не любить Барнаул, за гонорар ?... И какой гонорар им выплатил Барнаул? Парни состоят на военной службе и гонораров не получают.

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Гость

06:08:04 02-09-2024

Гость (11:03:07 01-09-2024) И какой гонорар им выплатил Барнаул? Парни состоят на военно... Месье думает, что перелет машин, в том числе и самолета технической поддержки, проживание, командировочные, топливо министерство обороны просто подарило Барнаулу?

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Гость

08:21:31 02-09-2024

Гость (06:08:04 02-09-2024) Месье думает, что перелет машин, в том числе и самолета техн... Ты сначала определись с термином "гонорар".

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Элен без ребят

14:44:30 01-09-2024

Гость (09:04:44 01-09-2024) Что им не любить Барнаул, за гонорар ?... вы их с шаманом путаете.
эти парни- военные, у них нет гонорара, а вот мужественности и мастерства- до неба.

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Гость.

15:02:57 01-09-2024

Спасибо летчикам! Спасибо организаторам! Праздник удался. Про гонорары не стоит, хватит травли Я.Дронова. В Барнауле люди, довольны, глаза у мальчишек горели. Это главное!

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Гость

16:19:31 01-09-2024

Хорошо видно поток воды с реки Барнаулки вливающий ся в Обь.

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