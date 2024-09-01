"Русские витязи" из кабины истребителя сделали фото с брелоком "Я люблю Барнаул"
Пилоты поблагодарили город за гостеприимство и интерес
01 сентября 2024, 08:32, ИА Амител
Летчики пилотажной группы "Русские витязи" после выступления в Барнауле сделали еще один подарок ко Дню города. Пилот сфотографировался из кабины Су-30СМ, держа в руках брелок с надписью "Я люблю Барнаул".
"Маленький подарочек от нас", – подписали "Витязи" фото, опубликованное в соцсетях.
Напомним, что "Русские витязи" прилетали в Барнаул, для того чтобы выступить на Дне города. На авиашоу пришло огромное количество жителей, на набережной Оби и в Нагорном парке просто не было свободного места.
Программа длилась больше 20 минут. Посмотреть ее лучшие моменты можно по ссылке. А еще летчики стали гостями "Переговорки". Интервью с ними – здесь.
09:04:44 01-09-2024
Что им не любить Барнаул, за гонорар ?
11:03:07 01-09-2024
Гость (09:04:44 01-09-2024) Что им не любить Барнаул, за гонорар ?... И какой гонорар им выплатил Барнаул? Парни состоят на военной службе и гонораров не получают.
06:08:04 02-09-2024
Гость (11:03:07 01-09-2024) И какой гонорар им выплатил Барнаул? Парни состоят на военно... Месье думает, что перелет машин, в том числе и самолета технической поддержки, проживание, командировочные, топливо министерство обороны просто подарило Барнаулу?
08:21:31 02-09-2024
Гость (06:08:04 02-09-2024) Месье думает, что перелет машин, в том числе и самолета техн... Ты сначала определись с термином "гонорар".
14:44:30 01-09-2024
Гость (09:04:44 01-09-2024) Что им не любить Барнаул, за гонорар ?... вы их с шаманом путаете.
эти парни- военные, у них нет гонорара, а вот мужественности и мастерства- до неба.
15:02:57 01-09-2024
Спасибо летчикам! Спасибо организаторам! Праздник удался. Про гонорары не стоит, хватит травли Я.Дронова. В Барнауле люди, довольны, глаза у мальчишек горели. Это главное!
16:19:31 01-09-2024
Хорошо видно поток воды с реки Барнаулки вливающий ся в Обь.