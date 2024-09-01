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Больше 150 тысяч человек смотрели выступление "Русских витязей" в Барнауле

Глава города Вячеслав Франк рассказал, что был в числе зрителей

01 сентября 2024, 13:10, ИА Амител

Вячеслав Франк и "Русские витязи" / Фото: пресс-служба мэрии
Вячеслав Франк и "Русские витязи" / Фото: пресс-служба мэрии

Выступление "Русских витязей" в Барнауле смотрели больше 150 тысяч человек. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

"Хочу выразить вам огромные слова благодарности от нашего губернатора Виктора Томенко, который тоже наблюдал вчера за выступлением. День города в этом году сделали вы. Очень много людей и гостей города пришли посмотреть на ваше выступление", – сказал Вячеслав Франк.

Полковник, начальник 237-го центра показа авиационной техники Андрей Алексеев поблагодарил городские власти за приглашение на праздник, а также всех – за организацию.

После торжественной части в администрации города пилотажная группа вместе с руководителями Барнаульского юридического института возложили цветы к памятникам выпускникам Барнаульского высшего военного авиационного училища летчиков Герою Советского Союза Константину Павлюкову и Герою России Александру Антонову.

Барнаул День города
Читайте также в сюжете: День города Барнаула - 2024

Комментарии 6

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Гость

14:47:18 01-09-2024

Красавцы!

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Больше 150 тысяч

16:43:51 01-09-2024

Это хорошо или плохо?

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Гость

18:27:59 01-09-2024

Больше 150 тысяч (16:43:51 01-09-2024) Это хорошо или плохо?... Дома остались только младенцы и неходячие старики, все способные бегать или хотя бы ползать наблюдали за выступлением.

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Гость

17:58:20 02-09-2024

Гость (18:27:59 01-09-2024) Дома остались только младенцы и неходячие старики, все спосо... Мы с котом смотрели с балкона, мы не ходячие были в этот день

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Гость

22:44:40 01-09-2024

Хороший боец не тот, который в зале грушу колотит, а тот, кто в ринге своё мастерство и класс показывает против реального соперника.

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Сергей

23:20:14 01-09-2024

Мы с дочкой вообще случайно попали. На сад ехали и посмотрели шоу. Добирались до дачи почти пол дня из за пробок, но не пожалели, что увидели наших асов!

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