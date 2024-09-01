Больше 150 тысяч человек смотрели выступление "Русских витязей" в Барнауле

Глава города Вячеслав Франк рассказал, что был в числе зрителей

01 сентября 2024, 13:10, ИА Амител

Вячеслав Франк и "Русские витязи" / Фото: пресс-служба мэрии

Выступление "Русских витязей" в Барнауле смотрели больше 150 тысяч человек. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

"Хочу выразить вам огромные слова благодарности от нашего губернатора Виктора Томенко, который тоже наблюдал вчера за выступлением. День города в этом году сделали вы. Очень много людей и гостей города пришли посмотреть на ваше выступление", – сказал Вячеслав Франк.

Полковник, начальник 237-го центра показа авиационной техники Андрей Алексеев поблагодарил городские власти за приглашение на праздник, а также всех – за организацию.

После торжественной части в администрации города пилотажная группа вместе с руководителями Барнаульского юридического института возложили цветы к памятникам выпускникам Барнаульского высшего военного авиационного училища летчиков Герою Советского Союза Константину Павлюкову и Герою России Александру Антонову.