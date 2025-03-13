Такой день. Подорожание проезда и задержание маньяка, орудовавшего в соседнем регионе

О главных событиях Алтайского края за 13 марта

13 марта 2025, 23:56, ИА Амител

Зимний вечер в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле еще несколько перевозчиков, работающих на маршрутах с нерегулируемым тарифом, подали уведомления об изменении стоимости проезда.

"Поступили уведомления от перевозчиков маршрутов № 32, 47, 54, 59, 76, 77, 120 об изменении стоимости проезда до 40 рублей. На маршрутах № 47 и 76 стоимость проезда изменится с 24 марта, на маршрутах № 32, 54, 59, 77, 120 – с 1 апреля", – сообщили в мэрии.

Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю возбудило уголовное дело об убийстве после исчезновения учительницы музыки из села Зудилово Первомайского района Ольги Залит.

49-летняя женщина жила с мужем и сыном. 4 марта она ушла из дома в неизвестном направлении и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

В Алтайском крае задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочек в Кемеровской области в 1995 и 1996 годах.

"Согласно выводам судебных экспертиз, причиной смерти несовершеннолетних явилась механическая асфиксия в результате сдавления органов шеи. Также установлено, что в отношении девочек совершены преступления сексуального характера", – рассказали в СК.

В Бийске три человека получили травмы при столкновении двух автомобилей. ДТП случилось в районе дома № 75 по переулку Шубенскому.

Предварительно установили, что мужчина 1950 года рождения за рулем "Лады-Калины" ехал по улице 2-й Нефтяной от Нефтяной в сторону Шубенского и на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и столкнулся с Honda Stream.