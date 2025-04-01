Такой день. Подорожание проезда на девяти маршрутах и антибиотик в колбасе

О главных событиях Алтайского края за 1 апреля

01 апреля 2025, 23:40, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: подписчики amic.ru

В Барнауле на девяти маршрутах, работающих по нерегулируемому тарифу, выросла стоимость проезда. Так, на маршрутах № 32, 41, 50, 54, 59, 77, 78 и 120 проезд подорожал до 40 рублей, а на маршруте № 144 – до 45 рублей.

Автомобиль снес ограждение и влетел в столб в Барнауле. ДТП случилось на пересечении Строителей и Челюскинцев. В результате машина получила серьезные повреждения лобовой части.

При каких обстоятельствах произошло столкновение, а также есть ли раненые и другие участники, не уточнялось. На месте работали сотрудники ДПС.

Двое человек спасены во время пожара в квартире на седьмом этаже жилого дома по улице Георгия Исакова в Барнауле.

В квартире горели вещи на площади около 15 "квадратов". На месте работали 14 специалистов с двумя автоцистернами и одной автолестницей.

Полицейские благодаря бдительной жительнице Барнаула поймали межрегиональных сбытчиков героина. Женщина обратилась в полицию и рассказала, что двое парней что-то закапывают в снег и фиксируют свои действия на камеру телефона.

Ближайший экипаж ППС тут же выдвинулся по адресу и задержал двух жителей Новосибирской области 2003 и 2005 годов рождения. При осмотре их автомобиля Kia Rio полицейские нашли 90 свертков с наркотиками.

В Барнауле полицейские задержали мужчину, причастного к сбыту наркотиков. Им оказался 28-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. При личном досмотре у подозреваемого обнаружили 20 свертков с карфентанилом и упаковки с магнитами.

"Согласно проведенной экспертизе, изъятый у злоумышленника синтетический наркотик в пять тысяч раз сильнее героина в пересчете на массу, а его общий вес составил 46,76 грамма", – рассказали полицейские.

Специалисты Алтайской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" выявили в трех образцах готовых мясных изделий антибиотик в превышающем норму количестве.

Исследования проводились в период с 21 по 27 марта в рамках планового пищевого мониторинга Россельхознадзора. На анализ взяли три вида мясных изделий: вареную колбасу "Докторская", сосиски "Молочные" и сардельки "Говяжьи".