Такой день. Подорожание проезда на трех маршрутах и массовое ДТП

О главных событиях Алтайского края за 24 марта

24 марта 2025, 23:40, ИА Амител

Зимний вечер в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае 19-летний житель Барнаула помог телефонным мошенникам обмануть 72-летнюю пенсионерку из Бийска.

Аферисты звонили женщине в течение трех месяцев, представляясь сотрудниками Росфинмониторинга и правоохранительных органов. Убедили взять кредиты на 700 тысяч рублей.

В Барнауле на маршрутах № 47, 58 и 76, работающих по нерегулируемому тарифу, стоимость проезда выросла до 40 рублей с 24 марта.

Октябрьский районный суд Барнаула признал виновным гендиректора "Эко-Комплекса" Виктора Карла в хищении путем растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ему назначили шесть лет лишения свободы в колонии общего режим со штрафом 800 тысяч рублей.

Имена погибших на спецоперации выпускников Алтайской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой увековечили на "Дереве памяти". Мероприятие прошло на Аллее Памяти в сквере имени Суртаева.

В Бийске на улице Мамонтова произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099, двигаясь в сторону улицы Угольной, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавшую в попутном направлении Toyota Isis, за рулем которой находился 41-летний мужчина.

"В результате аварии водитель автомобиля ВАЗ-21099 погиб на месте происшествия. Его пассажир 1992 года рождения получил телесные повреждения, госпитализирован", – сообщили в Госавтоинспекции.

В Барнауле на шоссе Ленточный Бор произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии пострадали два человека.