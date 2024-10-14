Такой день. Подростки-вандалы в Бийске и травмы во время гололеда

Главные новости в Алтайском крае 14 октября

14 октября 2024, 23:35, ИА Амител

Ночь / Фото: pxhere.com/ru/photo/985000

На текущей неделе в Барнауле не будет осадков, рассказал начальник городского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев на оперативном совещании в мэрии, посвященном устранению последствий непогоды.

По данным Драчева, в дневное время температура воздуха составит +4...+6 градусов, ночью ожидается похолодание до -4...-7 градусов. Снега и дождей синоптики не прогнозируют.

В то же время сервис "Яндекс.Погода" сообщает, что дожди придут в столицу Алтайского края только в воскресенье, 20 октября.

Из-за гололеда в барнаульские травмпункты попали несколько десятков горожан, жители столицы Алтайского края получили ушибы, переломы и растяжения.

Так, в БСМП № 2 за 12-13 октября обратилось 78 человек, из них 19 поскользнулись на льду и получили переломы, ушибы и растяжения. Пятеро попали в стационар.

В травмпункт консультативно-диагностической поликлиники № 14 12 октября поступило 17 пациентов, 15 – с ушибами и растяжениями. А 13 октября из 29 попавших в больницу 23 пострадали на гололеде.

В поликлинику № 9 за 12 и 13 октября обратилось 58 человек. В детском травмпункте жертв наледи не оказалось.

В БСМП № 1 данные журналистам так и не предоставили.

Бийчане столкнулись с проблемой подростков-вандалов, разрушающих подъезды и придомовые площадки.

Руководитель УК, обслуживающей дом рядом с площадкой, которая стала целью вандалов, видит причину в равнодушии взрослых. Директор УК Хачатур Зурнаджян рассказал, что на видео сняли подростков, которые специально вырывают доски.

По его словам, подростки реагируют на замечания нецензурной бранью, а вместо обращения в полицию местные жители лишь размещают фото в соцсетях.