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Барнаульцам рассказали, ждать ли потепления на этой неделе

Дождей не будет до воскресенья

14 октября 2024, 12:00, ИА Амител

Сосульки / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
Сосульки / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

На текущей неделе в Барнауле не будет осадков, рассказал начальник городского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев на оперативном совещании в мэрии, посвященному устранению последствий непогоды.

По данным Драчева, в дневное время температура воздуха составит +4...+6 градусов, ночью ожидается похолодание до -4...-7 градусов. Снега и дождей синоптики не прогнозируют.

В то же время "Яндекс Погода" сообщает, что дожди придут в столицу Алтайского края только в воскресенье, 20 октября.

Прогноз погоды в Барнауле на неделю / Скриншот с сайта "Яндекс Погода"

На минувших выходных в Барнауле выпал снег и обледенели улицы. Из-за этого падали деревья, наблюдались проблемы с электричеством, приостанавливалась работа электротранспорта, а также произошло 38 ДТП.

Барнаул Погода

Комментарии 2

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Бдыщ...

12:04:12 14-10-2024

Сайт-ру метео Барнаул... Точная погода... Ну и вентускай еще

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Гость

14:17:34 14-10-2024

гисметео лучший

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