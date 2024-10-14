Барнаульцам рассказали, ждать ли потепления на этой неделе
Дождей не будет до воскресенья
14 октября 2024, 12:00, ИА Амител
На текущей неделе в Барнауле не будет осадков, рассказал начальник городского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев на оперативном совещании в мэрии, посвященному устранению последствий непогоды.
По данным Драчева, в дневное время температура воздуха составит +4...+6 градусов, ночью ожидается похолодание до -4...-7 градусов. Снега и дождей синоптики не прогнозируют.
В то же время "Яндекс Погода" сообщает, что дожди придут в столицу Алтайского края только в воскресенье, 20 октября.
На минувших выходных в Барнауле выпал снег и обледенели улицы. Из-за этого падали деревья, наблюдались проблемы с электричеством, приостанавливалась работа электротранспорта, а также произошло 38 ДТП.
12:04:12 14-10-2024
Сайт-ру метео Барнаул... Точная погода... Ну и вентускай еще
14:17:34 14-10-2024
гисметео лучший