Такой день. Подрядчик для "суперполиклиники" и проверка из-за горящего мусора

О главных событиях Алтайского края за 19 мая

19 мая 2025, 23:50, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: amic.ru

Крупный пожар произошел в Барнауле на улице Звездной. Загорелся склад – судя по снимкам, металлическое строение обрушилось.

К 07:45 по местному времени возгорание удалось локализовать на площади 900 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Всего в тушении задействовали 18 единиц техники и 56 человек личного состава.

Власти выбрали подрядчика, который займется строительством второй барнаульской "суперполиклиники". Победителем стала единственная организация, допущенная к конкурсу, – она снизила цену контракта на 47,5 тысячи рублей.

В Алтайском крае 52-летняя жительница Славгорода лишилась почти 1,7 млн рублей под видом вложения инвестиций.

"В мессенджере увидела рекламу "Курсы по инвестициям". Предложение ее заинтересовало и она перешла по ссылке. Далее прошла опрос, где разместила свои личные данные. После этого пострадавшей позвонили", – рассказали в МВД.

В Алтайском крае появилась новая локация для официальной регистрации брака. Теперь провести церемонию можно будет в мемориальном музее знаменитого поэта Роберта Рождественского в селе Косиха.

"Зал с экспозицией, посвященной любовной лирике, старинный интерьер и живописные виды создадут особенное настроение в самый важный для молодоженов день", – рассказали в региональном управлении юстиции.

В московском аэропорту Шереметьево у авиапассажира из Алтайского края похитили 450 тысяч рублей.

Как выяснилось, мужчина ждал рейс в Горно-Алтайск и решил скоротать время в ресторане аэропорта. Там он познакомился с девушкой, которую пригласил к себе за столик.

"Новые знакомые выпили, и вскоре мужчина уснул. Не растерявшись, женщина вытащила из сумки гражданина денежные средства и покинула место совершения преступления. Ущерб составил 450 тысяч рублей", – рассказали полицейские.

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил начать проверку связи с возгоранием отходов на мусорном полигоне в Бийске.

"По результатам мониторинга соцмедиа было установлено обращение общественности в связи с появившимся дымом и запахом гари из-за возгорания твердых бытовых отходов на полигоне в городе Бийске", – говорится в сообщении.