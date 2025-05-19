НОВОСТИПроисшествия

Житель Алтая пригласил девушку за стол в аэропорту и лишился более 400 тысяч рублей

Мужчина уснул, чем и воспользовалась его "собутыльница"

19 мая 2025, 18:30, ИА Амител

В московском аэропорту Шереметьево у авиапассажира из Алтайского края похитили 450 тысяч рублей, сообщает "МВД Медиа".

Как выяснилось, мужчина ждал рейс в Горно-Алтайск и решил скоротать время в ресторане аэропорта. Там он познакомился с девушкой, которую пригласил к себе за столик.

"Новые знакомые выпили, и вскоре мужчина уснул. Не растерявшись, женщина вытащила из сумки гражданина денежные средства и покинула место совершения преступления. Ущерб составил 450 тысяч рублей", – рассказали полицейские.

В этот же день девушка улетела в Новосибирск. Примерно через неделю она вернулась в Московскую область, где ее задержали прямо возле самолета.

Правонарушительница во всем созналась и выдала похищенные деньги. В ближайшее время их вернут законному владельцу.

В отношении похитительницы возбудили уголовное дело, ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Рубцовске компания пьяных друзей украла старенький "жигуленок" и пропила.

Алтайский край Москва Происшествия полиция

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

18:52:24 19-05-2025

Поняла, что кекса сегодня не будет, и извлекла другую пользу

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:59:22 19-05-2025

а я все гадал как же выглядит инвестор или удачник, а вононо как на видео ))

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:24:32 19-05-2025

На её месте должен быть йа!!!

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:50:31 19-05-2025

Снотворного, что ли, подсыпала? Почему растяпа спал, как убитый?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:00:29 20-05-2025

Гость (19:50:31 19-05-2025) Снотворного, что ли, подсыпала? Почему растяпа спал, как уби... Просто еда в ресторане была сильно витаминизированная, вот и разморило.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:05:52 19-05-2025

Лох

  -8 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров