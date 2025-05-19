Житель Алтая пригласил девушку за стол в аэропорту и лишился более 400 тысяч рублей

Мужчина уснул, чем и воспользовалась его "собутыльница"

19 мая 2025, 18:30, ИА Амител

В московском аэропорту Шереметьево у авиапассажира из Алтайского края похитили 450 тысяч рублей, сообщает "МВД Медиа".

Как выяснилось, мужчина ждал рейс в Горно-Алтайск и решил скоротать время в ресторане аэропорта. Там он познакомился с девушкой, которую пригласил к себе за столик.

"Новые знакомые выпили, и вскоре мужчина уснул. Не растерявшись, женщина вытащила из сумки гражданина денежные средства и покинула место совершения преступления. Ущерб составил 450 тысяч рублей", – рассказали полицейские.

В этот же день девушка улетела в Новосибирск. Примерно через неделю она вернулась в Московскую область, где ее задержали прямо возле самолета.

Правонарушительница во всем созналась и выдала похищенные деньги. В ближайшее время их вернут законному владельцу.

В отношении похитительницы возбудили уголовное дело, ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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