Житель Алтая пригласил девушку за стол в аэропорту и лишился более 400 тысяч рублей
Мужчина уснул, чем и воспользовалась его "собутыльница"
19 мая 2025, 18:30, ИА Амител
В московском аэропорту Шереметьево у авиапассажира из Алтайского края похитили 450 тысяч рублей, сообщает "МВД Медиа".
Как выяснилось, мужчина ждал рейс в Горно-Алтайск и решил скоротать время в ресторане аэропорта. Там он познакомился с девушкой, которую пригласил к себе за столик.
"Новые знакомые выпили, и вскоре мужчина уснул. Не растерявшись, женщина вытащила из сумки гражданина денежные средства и покинула место совершения преступления. Ущерб составил 450 тысяч рублей", – рассказали полицейские.
В этот же день девушка улетела в Новосибирск. Примерно через неделю она вернулась в Московскую область, где ее задержали прямо возле самолета.
Правонарушительница во всем созналась и выдала похищенные деньги. В ближайшее время их вернут законному владельцу.
В отношении похитительницы возбудили уголовное дело, ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее в Рубцовске компания пьяных друзей украла старенький "жигуленок" и пропила.
18:52:24 19-05-2025
Поняла, что кекса сегодня не будет, и извлекла другую пользу
18:59:22 19-05-2025
а я все гадал как же выглядит инвестор или удачник, а вононо как на видео ))
19:24:32 19-05-2025
На её месте должен быть йа!!!
19:50:31 19-05-2025
Снотворного, что ли, подсыпала? Почему растяпа спал, как убитый?
00:00:29 20-05-2025
Гость (19:50:31 19-05-2025) Снотворного, что ли, подсыпала? Почему растяпа спал, как уби... Просто еда в ресторане была сильно витаминизированная, вот и разморило.
20:05:52 19-05-2025
Лох