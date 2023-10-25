Такой день. "Поезд Победы" и надвигающееся аномальное тепло

Главные новости в Алтайском крае 25 октября

25 октября 2023, 23:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Поезд-музей, посвященный Великой Отечественной войне, прибыл в Барнаул 25 октября. Это первая в мире выставка, которая расположена в движущихся вагонах. "Поезд Победы" колесит по России уже четвертый год и впервые приехал в столицу Алтайского края.

Всего 12 вагонов, 10 из которых с тематическими экспозициями. Историческую реальность воссоздали с помощью современных технологий: дополненной реальности, объемного звука и театрального освещения фигур. Здесь можно увидеть солдат, отправляющихся на фронт, провожающих их матерей, ужасы концлагерей, блокаду Ленинграда, воссозданный фрагмент интерьера советского бронепоезда "Илья Муромец" и многое другое. Сопровождается экскурсия аудиогидом.

К демонтажу разворотного кольца в районе Дома быта и укладке новых рельсов специалисты МУП "Горэлектротранс" приступят в субботу, 28 октября.

Трамваи № 3 будут ходить по маршруту: от конечной станции "Пивзавод" по улицам Попова, Власихинская, Малахова, А. Петрова, Северо-Западная, пр. Калинина, пр. Космонавтов и улице Попова до конечной станции Докучаево.

На остановку "Дом быта" будут ездить троллейбусы № 1, 6 и 7. Также в районе моста проходят автобусы № 6, 24, 53.

Несколько регионов России в ближайшие дни накроет аномальное тепло. Температура воздуха будет на 6-13 градусов выше нормы.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в число регионов, по которым "ударит" октябрьское тепло, входят Алтайский край и Республика Алтай. Температура воздуха здесь может быть выше нормы на 6-11 градусов.