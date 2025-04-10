Такой день. Полицейский, остановивший байк руками, и райцентр, разделенный водой надвое

О главных событиях Алтайского края за 10 апреля

10 апреля 2025, 23:45, ИА Амител

Солнечный март в Барнауле / Фото: amic.ru

Транспортные полицейские задержали нетрезвого авиапассажира в аэропорту Барнаула. На борту самолета он вел себя агрессивно, нецензурно выражался и мешал окружающим.

Правоохранители установили, что нарушителем общественного порядка оказался 55-летний житель Санкт-Петербурга.

В Барнауле парень 2004 года рождения перевел гадалке 366 тысяч рублей за магический обряд. Молодой человек с начала 2025 года столкнулся с проблемами в личной жизни, а также в сфере бизнеса и здоровья. Поправить положение он решил с помощью магии.

Парень на сайте объявлений нашел предложение от некой гадалки и связался с ней по телефону. Женщина обещала решить все проблемы.

Сотрудник ДПС руками остановил мотоцикл в Барнауле. Водитель проигнорировал сигнал правоохранителей и собирался скрыться, однако полицейский оказался проворней байка.

За рулем мотоцикла находился 15-летний школьник.

Мужчина погиб при пожаре в двухквартирном доме в поселке Мирном Зонального района.

Возгорание случилось в одной из квартир. Там горели вещи, стены и потолочное перекрытие. Прибывшие пожарные потушили огонь на площади около 15 кв. м.

В Шелаболихе из-за паводка нарушилось транспортное сообщение.

Полгода назад в райцентре размыло дамбу, пришлось строить обводную дорогу. Сейчас же сообщения снова нет – дорогу пришлось раскопать на период пропуска талых вод.