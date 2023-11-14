Такой день. Ползарплаты на ипотеку и переделка опасной остановки в Барнауле

Главные новости в Алтайском крае 14 ноября

14 ноября 2023, 23:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле на трамвайной остановке "Улица Чернышевского" на проспекте Красноармейском провели дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности в связи с увеличением случаев наезда на ограждение.

В мэрии пояснили, что в качестве оперативных мер, принятых на основании рекомендаций ГИБДД, на крайней стойке ограждения разместили светоотражающую пленку, а также установили направляющие светоотражающие столбики.

В 2024 году планируют начать работу над переустройством опасного участка.

Строительство нового терминала аэропорта имени Германа Титова официально стартовало 14 ноября в Барнауле. На объекте побывал губернатор Алтайского края и генеральный директор компании "Новапорт Холдинг" Сергей Рудаков. Они обсудили основные этапы грандиозной стройки и пояснили, как будет функционировать комплекс во время работ. Если кратко, то все будет хорошо.

Стало известно, сколько денег жители Алтайского края отдают за платежи по ипотеке.

Согласно данным исследования, соотношение среднего ежемесячного платежа по ипотеке и уровня заработной платы в регионе составляет 59,2%. Отмечается, что регион по этому показателю расположился на 72-м месте из 85.

Средний срок ипотечного кредита в регионе составляет 293 месяца, а средний размер в денежном выражении – 3,1 млн рублей.