Такой день. Последствия ливней и новые автобусы для школьников

Главные новости в Алтайском крае 21 июля

21 июля 2024, 22:30, ИА Амител

Звездное небо / Фото: pxhere.com/ru/photo/496459

В Барнауле после сильного ливня на некоторых участках дорог появились скопления воды. Это произошло на улицах Партизанской, Пролетарской, Шевченко, бульваре 9-го Января, Загородной, проспекте Ленина.

Чтобы справиться с этой проблемой, бригады МБУ "Автодорстрой" выезжали на места и занимались очисткой ливневок от мусора и травы, которые могут скапливаться на поверхности решеток вместе с водой.

До конца 2024 года в Алтайский край поступит 40 новых школьных автобусов. Их закупят по поручению президента России в рамках программы правительства России.

Распределение автобусов по регионам утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Так, в Алтайский край направят 10 автобусов вместимостью 13-20 человек, 15 автобусов, рассчитанных на 21-24 пассажира, и еще 15 автобусов для перевозки 25-31 человека.

"Росводоканал Барнаул" завершил дорожные работы на нечетной стороне Красноармейского проспекта: асфальтовое покрытие полностью восстановлено.

Движение по нечетной стороне откроют с 10:00 21 июля. В это же время подрядчик начнет подготовку к работам на четной стороне проспекта.

С 22 июля движение по проспекту будет перекрыто по четной стороне на всю ширину от улицы Песчаной до улицы Папанинцев.