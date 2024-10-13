Такой день. Последствия снегопада и очереди на шиномонтаж

Главные новости в Алтайском крае 13 октября

13 октября 2024, 23:30, ИА Амител

Чистка дороги в Барнауле / Фото: пресс-служба мэрии

Вместе с октябрьским снегопадом в Барнауле появились и очереди на шиномонтажках. Почти на каждой точке, где можно "переобуться", стоят по несколько машин. Местами очереди растягиваются на десятки авто.

Дорожники ремонтируют переезд на пересечении с улицей Северо-Западной в Барнауле. Движение автомобилей на участке ограничено, но схемы проезда общественного транспорта не изменились.

В городской администрации отметили, что работы по укладке асфальта можно проводить до температуры -10 градусов.

В Барнауле продолжаются работы по устранению последствий непогоды. Восстановлено движение трамваев по маршрутам № 1 и № 2, частично работает маршрут № 10. К утру понедельника планируется восстановить движение по всем маршрутам.

Начальник МБУ "Автодорстрой" Виктор Райко сообщил, что работают около 100 сотрудников и 68 единиц техники. 781 дворник убирает придомовые территории.