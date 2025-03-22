Такой день. Потоп в Бийске и 90-летняя пенсионерка, которая чистила крышу многоэтажки

Главное за 22 марта

22 марта 2025, 23:10, ИА Амител

Солнечный март в Барнауле / Фото: amic.ru

Мощный потоп случился на пересечении улицы Ленина и переулка Кожевенного в Бийске. Вода из колодцев устремлялась во дворы и подъезды, а подачу воды ограничивали. В произошедшем теперь разбирается прокуратура.

В Барнауле 90-летняя женщина чистила крышу многоэтажки, чтобы талая вода не бежала по стенам в ее квартире. Следственное управление СК и прокуратура Алтайского края уже проводят проверки.

Четырежды судимый житель Барнаула украл пристегнутый в подъезде велосипед. Мужчину задержали правоохранители, но транспорт стоимостью 20 тысяч рублей изъять не удалось.

В Белокурихе сотрудники МЧС спасли кота по кличке Черныш, который залез на дерево и не смог спуститься. Он просидел на нем восемь часов. Хозяйка животного вызвала спасателей и те, прибыв на место, спустили питомца с 20-метровой высоты с помощью автолестницы.

В суде по делу замглавы Барнаула Антона Шеломенцева заслушали запись разговора вице-мэра с посредником в даче взятки Сергеем Щукиным. Это стало последним доказательством защиты в суде. Теперь стороны внесут дополнения, а затем начнутся судебные прения, после которых экс-чиновнику вынесут приговор.