Такой день. Пожар в школе и 670 миллионов на содержание дорог

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16 октября 2024, 23:40, ИА Амител

Ночной снегопад / Фото: pxhere.com/ru/photo/971410

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел совещание с дорожными службами на тему готовности к работе в зимний период. В этом году на уборку снега из городского бюджета выделили около 670 миллионов рублей, сообщает пресс-служба мэрии. В совещании приняли участие заместители Вячеслава Франка, члены городской думы, руководство МБУ "Автодорстрой", МБУ "Благоустройство и озеленение", а также представители районных администраций и специалисты профильного комитета.

Пожар произошел в туалете барнаульской школы № 101 на улице 50 лет СССР. К моменту прибытия спасателей шло задымление на втором этаже. Отмечается, что горел мусор в туалете.

Возгорание ликвидировали на площади два квадратных метра.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, которые наблюдаются в городе на этой неделе, было принято решение отменить общегородской субботник в Барнауле.

Однако, несмотря на это, месячник осенней санитарной очистки и благоустройства в городе будет продолжен. В рамках этого мероприятия планируется провести еще три "чистых четверга" – 17, 24 и 31 октября.

Городские службы продолжат уборку дорог, общественных пространств и придомовых территорий. Также будет продолжаться вывоз собранного мусора.