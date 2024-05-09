Такой день. Празднование годовщины Победы и алтайские детали для военных спутников

О главных событиях Алтайского края за 9 мая

09 мая 2024, 23:31, ИА Амител

Парад Победы в Барнауле / Фото: amic.ru

9 мая в Алтайском крае, как и во всей России, отмечали 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Памятные мероприятия в Барнауле начались с церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы на площади Победы. Продолжились они парадом Победы на площади Советов – там с поздравлением жителей Алтайского края выступил губернатор Виктор Томенко.

Хоть шествие "Бессмертного полка" и отменили из соображений безопасности, некоторые барнаульцы все равно вышли на улицы с портретами своих родственников-ветеранов. В центре мероприятия проходили почти на каждом шагу, а в Индустриальном районе программа была настолько плотной, что одно из выступлений проходило снаружи.

Как прошел День Победы в Барнауле – смотрите в большом фоторепортаже от amic.ru.

Вечером по контуру горячего водоснабжения ТЭЦ-2 произошло падение давления и температуры. Сейчас Барнаульская теплосетевая компания выявляет причины и место повреждения.

Алтайский приборостроительный завод впервые за свою историю начал производство деталей для космических спутников. Они будут применяться как на спутниках гражданского назначения, так и в интересах Министерства обороны Российской Федерации.