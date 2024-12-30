Такой день. Предновогодние пробки и жесткие ДТП

О главных событиях Алтайского края за 30 декабря

30 декабря 2024, 23:00, ИА Амител

Пробки в Барнауле / Фото: amic.ru

Крупными заторами оказался скован Барнаул днем 30 декабря. В основном пробки собрались у городских торговых центров. По данным 2ГИС, дорожная ситуация оценивалась на шесть баллов.

Стало известно, как будут ходить трамваи в рождественскую ночь в Барнауле. Электротранспорт будет ездить от Покровского и Александро-Невского собора с 01:30 7 января.

Также в правительстве Алтайского края рассказали, как в период новогодних праздников будут работать алтайские отделения "Почты России".

Для всех почтовых отделений региона 1 и 7 января станут выходными. А в другие предпраздничные дни и новогодние каникулы график работы в разных почтовых офисах может отличаться.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, как благотворительная акция "Елка желаний" помогла исполнить мечты детей из Славяносербского района ЛНР.

"Семилетний Назар из Зимогорья получил велосипед, девятилетняя Ульяна – конструктор. А шестилетнему Сереже досталась шведская стенка, как он и хотел", – поделился Виктор Томенко.

На трассе в Первомайском районе Алтайского края произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Водитель одного из них погиб.

Кроме этого, ДТП с участием пяти автомобилей произошло на трассе в Смоленском районе Алтайского края. Водитель "Газели" столкнулся с Toyota Highlander, ВАЗ-2110, Mercedes Benz и Volkswagen Touareg.