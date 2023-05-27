Такой день. Предстоящие перекрытия улиц и два ДТП с пострадавшими

Главное за 27 мая

27 мая 2023, 23:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле с 29 мая перекроют участки сразу улиц Пролетарской и Папанинцев из-за ремонта теплосетей. В первом случае ограничение на проезд продлится до 25 июля, во втором – до 10 июля.

Минспорт Алтайского края пока не планирует приступать к строительству современного физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Санниково, заявил глава ведомства Максим Рябцев. При этом начало работ ещё в 2019 году анонсировал Дмитрий Медведев.

Аграрии Алтайского края в 2023 году намерены увеличить экспорт муки более чем на 70%, с 45 до 78 тысяч тонн. При этом вывезти могли бы и больше, но всё дело в рыночных тарифах.

27 мая в барнаульском селе Власиха водитель автомобиля "Лада-Гранта" сбил девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали.

Ещё одно ДТП с пострадавшими произошло 27 мая на пересечении улиц Энтузиастов и 65 лет Победы. Там столкнулись маршрутка № 60 и КамАЗ. В итоге двое детей оказались в больнице.