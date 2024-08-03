Такой день. Приезд Ольги Бузовой на Алтай и открытие памятника собаке-герою

Главное за 3 августа

03 августа 2024, 23:37, ИА Амител

Подсолнух на фоне заката / Фото: unsplash.com

Ольга Бузова приехала в Яровое и поселилась в домике на берегу. Певица призналась, что провела в дороге целых три дня и что покой ей только снится.

Град с куриное яйцо выпал в Алтайском крае. Льдины падали в райцентре Троицкого района, а также в селе Малый Бащелак Чарышского района.

На входе в барнаульский зоопарк "Лесная сказка" 3 августа состоялось открытие памятника собаке Варе, которая спасла бойцов на СВО. В церемонии поучаствовал спикер АКЗС Александр Романенко со своими внучками.

Барнаульский "Сталин-центр" объявил о решении создать представительство в Бийске. Его открытие планируют в этом месяце.

В Барнауле жильцы дома № 38 по улице Островского просят срочного капитального ремонта аварийной крыши. Жителей пятых этажей затапливает, а карниз разрушается.

Новым главным режиссером барнаульского театра кукол "Сказка" стал Дмитрий Шишанов, ученик Сергея Безрукова.