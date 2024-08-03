Ранее о грозах 3 августа предупреждали синоптики

03 августа 2024, 19:38, ИА Амител

Град / Источник фото: "В курсе 22"

В Алтайском крае выпал град размером с куриное яйцо, пишет "В курсе 22".

В частности, большие льдинки падали с неба в райцентре Троицкого района, а также в селе Малый Бащелак Чарышского района.

При этом в Троицком град был значительно крупнее.

Град в селе Троицком / Фото: "В курсе 22"

Ранее синоптики прогнозировали, что 3 августа в Алтайском крае будет жарко, но в некоторых районах ожидаются грозы, ливни и град.

Кроме того, сейчас в регионе сохраняется штормовое предупреждение из-за сильной жары. Отмечается, что она продлится до 5 августа.