Такой день. Природные пожары и снос аварийных домов в Барнауле

Главные новости в Алтайском крае 25 июня

25 июня 2023, 23:26, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Аварийные дома сносят на Советской Армии и Силикатной в Барнауле.

Отмечается, что в доме на Советской Армии, 56, люди жили с 1954 года. В 2016 году его признали аварийным, а в 2023-м завершили программу расселения.

На Силикатной, 13, рабочие почти завершили снос дома. Здесь демонтаж проводили с конца мая.

Трамвай сошел с рельсов на пересечении улиц Попова и Балтийской. По их словам, обошлось без пострадавших, но продолжить движение вагон не смог – путь в одну сторону оказался заблокирован.

В Алтайском крае за прошедшие сутки произошло 19 пожаров, в пяти случаях горела сухая трава.

Крупное возгорание произошло в 500 метрах от населенного пункта Украинский Суетского района. Здесь сгорела трава на площади 1700 квадратных метров.

Также пожар на площади 550 квадратных метров зафиксировали у Протасово Немецкого национального района.