Такой день. Природные пожары и снос аварийных домов в Барнауле
Главные новости в Алтайском крае 25 июня
25 июня 2023, 23:26, ИА Амител
Аварийные дома сносят на Советской Армии и Силикатной в Барнауле.
Отмечается, что в доме на Советской Армии, 56, люди жили с 1954 года. В 2016 году его признали аварийным, а в 2023-м завершили программу расселения.
На Силикатной, 13, рабочие почти завершили снос дома. Здесь демонтаж проводили с конца мая.
Трамвай сошел с рельсов на пересечении улиц Попова и Балтийской. По их словам, обошлось без пострадавших, но продолжить движение вагон не смог – путь в одну сторону оказался заблокирован.
В Алтайском крае за прошедшие сутки произошло 19 пожаров, в пяти случаях горела сухая трава.
Крупное возгорание произошло в 500 метрах от населенного пункта Украинский Суетского района. Здесь сгорела трава на площади 1700 квадратных метров.
Также пожар на площади 550 квадратных метров зафиксировали у Протасово Немецкого национального района.
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