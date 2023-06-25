Партию арбузов сомнительного качества пытались ввезти в Алтайский край

Их отправили назад из-за проблем с документами

25 июня 2023, 14:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Партию арбузов весом 40 тонн пытались ввезти в Алтайский край из Казахстана. Об этом рассказали в региональном Россельхознадзоре.

Грузовики остановили с 19 по 21 июня в Кулундинском районе. При проверке документов стало известно, что фитосанитарные сертификаты не соответствуют требованиям.

Сомнительный груз не разрешили ввести в регион и отправили назад.