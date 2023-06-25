Партию арбузов сомнительного качества пытались ввезти в Алтайский край
Их отправили назад из-за проблем с документами
25 июня 2023, 14:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Партию арбузов весом 40 тонн пытались ввезти в Алтайский край из Казахстана. Об этом рассказали в региональном Россельхознадзоре.
Грузовики остановили с 19 по 21 июня в Кулундинском районе. При проверке документов стало известно, что фитосанитарные сертификаты не соответствуют требованиям.
Сомнительный груз не разрешили ввести в регион и отправили назад.
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