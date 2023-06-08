Такой день. Природные пожары в Алтайском крае
Главные новости региона 8 июня
08 июня 2023, 23:40, ИА Амител
Кадр из видео
На территории Алтайского края бушуют природные пожары. Самый мощный – в Егорьевском районе.
К утру 8 июня пламя распространилось на 720 гектаров, СМИ сообщают, что к вечеру огонь распространился еще сильнее.
Для того чтобы помочь алтайским спасателям, из Красноярска прилетел самолет-амфибия, который сбрасывает воду сверху.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что ситуация с пожарами в Егорьевском и Тюменцевском районах находятся на контроле.
В селах, рядом с которыми распространяется огонь, дежурят сотрудники полиции. Они останутся на ночь, чтобы предупредить жителей в случае опасности.
Прокуратура проводит проверку.
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