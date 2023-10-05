Такой день. Прогноз по зарплатам и гречка с облепихой на выставке в Москве

Главные новости в Алтайском крае 5 октября

05 октября 2023, 23:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Студентка из Барнаула Анжелика Григорьевская вошла в число финалисток конкурса "Мисс Россия", сообщает официальный сайт конкурса. Девушка учится в магистратуре, танцует и к своим 22 годам имеет четыре красных диплома. Подробнее – в материале amic.ru.

Работники крупных и средних предприятий в Барнауле к 2026 году будут зарабатывать в среднем по 79,8 тысячи рублей. Об этом сказано в документе, опубликованном на сайте мэрии.

Отмечается, что к концу 2023-го средний заработок будет составлять 58,7 тысячи рублей, а за следующие три года он увеличится на 36%.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко представил премьер-министру России Михаилу Мишустину стенд региона на всероссийской выставке "Золотая осень".

Томенко отметил, что в этом году делегация сделала акцент на одном из самых известных алтайских продуктов – гречихе. Он добавил, что по ее производству регион первый в стране.

Также особое место на стенде заняла облепиха, которой ежегодно собирают около 1,5 тысячи тонн.