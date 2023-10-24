Такой день. Происшествия из-за ветра и чиновники в федеральном резерве

Главные новости в Алтайском крае 24 октября

24 октября 2023, 23:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Из-за шквалистого ветра в Барнауле зафиксировали свыше 40 происшествий – падение деревьев на дороги, автомобили и во дворах, отключение электричества в пригородных поселках и прочее.

К ликвидации последствий разгула стихии оперативно привлекли городских и краевых спасателей, пожарно-спасательный отряд № 1 ГУ МЧС России по Алтайскому краю, сотрудников МБУ "Автодорстрой" и МУП "Барнаулгорсвет", а также аварийные службы ресурсоснабжающих предприятий и администрации районов.

На утро 24 октября энергетики восстановили электроснабжение в пригородных поселках Барнаула.

14 чиновников из органов исполнительной власти Алтайского края вошли в федеральный резерв управленческих кадров. В их числе оказались министры здравоохранения Дмитрий Попов, глава Минспорта Максим Рябцев и начальник управления по предпринимательству Александр Евстигнеев.

Всего в списке находятся 948 лиц. Реестр подготовили с учетом итогового рейтинга кандидатов в резерв, сформированного РАНХиГС, который опубликовали 23 октября. В нем три группы: "Высший уровень", "Базовый уровень" и "Перспективный уровень".

Водопроводные очистные сооружения № 1 в Барнауле модернизируют впервые почти за 60 лет.

Отмечается, что систему ввели в эксплуатацию в 1965 году, но после этого здесь проходили только локальные ремонты. Проведение модернизации запланировано на период с 2023 по 2026 год. Стоимость работ составит около 740 млн рублей.

Как уточнили amic.ru в пресс-службе "Росводоканал Барнаул", 740 млн рублей – это сумма без НДС. С налогом затраты составят 887 млн рублей.