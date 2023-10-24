Более 30 единиц дорожной техники приводили в порядок улицы Барнаула ночью

Зимняя техника МБУ "Автодорстрой" в основном выполняла прометание проезжей части

24 октября 2023, 10:17, ИА Амител

Фото: пресс-центр мэрии

Более 30 единиц дорожной техники работали в ночь на 24 октября в Барнауле. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Зимняя техника МБУ "Автодорстрой" в основном выполняла прометание проезжей части, а дежурная бригада осуществляла посыпку проезжей части в Борзовой Заимке на мосту и на подъеме по улице Ржевской. На остальных участках дорожной сети она пока не требуется.

Всего на предстоящую зиму организация запасла несколько видов реагентов. Так, для спусков и подъемов предусмотрена песко-соляная смесь с заменой речного песка на песок из отсева дробления горных пород. При этом большую часть городских магистралей, как и раньше, будут обрабатывать песко-соляной смесью с 15% содержанием соли.