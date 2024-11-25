Такой день. Просьба "веселого молочника" и охота за рыбаками

Главные новости в Алтайском крае 25 ноября

25 ноября 2024, 23:40, ИА Амител

Луна / Фото: pxhere.com/ru/photo/1171605

Американец Джастас Уолкер, развивающий свою ферму в Солонешенском районе Алтайского края, обратился к подписчикам с просьбой помочь в борьбе с золотодобывающими организациями, которые работают в муниципалитете.

Разработка драгметаллов, по мнению "веселого молочника", ставит крест на возможном развитии туризма в районе. При этом золотодобыча продлится всего пару лет, а потому не станет градообразующей отраслью.

В дом семьи Лычагиных из Барнаула провели газ после обращения на прямую линию губернатора Виктора Томенко.

В начале ноября жительница Барнаула Эльвира Лычагина записала видеообращение губернатору Алтайского края Виктору Томенко о проведении в дом газа по программе социальной догазификации. В сентябре в семье Лычагиных родился второй ребенок, и газификация могла бы сократить затраты на отопление. Во время прямой линии 21 ноября губернатор установил срок появления газа в доме – не позднее 25 ноября 2024 года.

Необходимые работы для запуска газа завершили в первой половине ноября. 25 ноября ООО "Газпром газораспределение Барнаул" осуществило пуск газа.

В Барнауле прошел рейд на акватории Оби, в ходе которого специалисты побеседовали с рыбаками, напомнили им об опасности провала под лед и вручили тематические памятки. В этот раз для мониторинга ситуации на реке задействовали беспилотники.

Спасатели обратились к жителям края с просьбой соблюдать правила безопасности на водоемах, не выходить на неокрепший лед и не кататься по нему на "плюшках", санках и коньках.