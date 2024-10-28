Такой день. Просрочки по ипотеке и подорожание штрафстоянки

Главные новости в Алтайском крае 28 октября

28 октября 2024, 23:40, ИА Амител

Ночное небо / Фото: pxhere.com/ru/photo/854745

К сентябрю 2024 года объем просроченных ипотечных платежей в Сибири вырос на 28%.

Совокупный объем просрочки по ипотеке в Сибири составил 7,4 млрд рублей к началу сентября 2024 года. Это на 28% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Больше всего заемщиков просрочили платежи по ипотеке в Республике Хакасия (+59%), Омской (+58%) и Томской областях (+47%), Алтайском (+45%) и Красноярском краях (+25%).

После теплых выходных, на которых воздух прогревался до +8...+13 градусов, в Алтайский край придет похолодание со снегом и дождями. Уже в ночь на 29 октября столбики термометров опустятся до +4...-1 градуса, а днем воздух не прогреется выше +1...+6. При этом ветер местами усилится до 15-22 м/с.

В Алтайском крае в 2025 году повысят цены на эвакуацию автомобилей и услуги штрафстоянки. Такое решение приняло краевое управление по государственному регулированию цен и тарифов.

Так, эвакуация большинства средств будет стоить около 3,5 тысячи рублей. При этом цена эвакуации маломерных судов будет выше – 5 тысяч рублей.