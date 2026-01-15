Такой день. Проверка роддомов Алтайского края и лютый мороз

О главных событиях региона за 15 января

15 января 2026, 23:50, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Алтайском крае на протяжении всего года проводятся регулярные проверки родильных отделений и роддомов – это позволяет поддерживать высокий уровень качества медицинских услуг для будущих матерей и новорожденных. Плановая работа в этом направлении будет продолжена и в 2026 году. Внеплановые выездные проверки могут быть связаны со страшной трагедией, произошедшей в Кузбассе. Как ранее сообщалось, за январские каникулы в роддоме № 1 Новокузнецка погибло девять младенцев.

Аномальные холода ожидают синоптики Алтайского края в канун Крещения. Столбики термометров достигнут отметки -44 градуса. В ночь на 16 января температура воздуха опустится до -34...-39 градусов. Днем она составит -24...-29 градусов. Сутки пройдут преимущественно без осадков, утром местами ожидается изморозь.

В соцсетях Рубцовска сообщали, что 14 января жители некоторых домов западной части города на протяжении всего дня оставались без отопления. Как сообщили в СГК, на сетях велись ремонтные работы, и подачу тепла обещали восстановить к утру 15 января. Жильцы отмечают, что из-за холода вынуждены собираться в одной комнате и включать электрообогреватели. По их словам, дети спят в верхней одежде, поскольку температура в квартирах остается низкой.