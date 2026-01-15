НОВОСТИОбщество

Введен режим ЧС. Жители западной части Рубцовска остались без отопления в лютые морозы

Дети спят в верхней одежде, поскольку температура в квартирах остается низкой

15 января 2026, 09:50, ИА Амител

Аварийная служба / Фото: "Блогерша Рубцовск"
Аварийная служба / Фото: "Блогерша Рубцовск"

В соцсетях Рубцовска сообщали, что 14 января жители некоторых домов западной части города на протяжении всего дня оставались без отопления. Как сообщили в СГК, на сетях велись ремонтные работы, и подачу тепла обещали восстановить к утру 15 января.

«Дома ледник. Садик даже не открыли. Дом на Гвардейской, 51, – заморозили обратку. Воду подают, а обратка заморожена. В подвале воды по колено уже», – рассказала местная жительница Татьяна в Telegram-канале "Блогерша Рубцовск".

Жильцы отмечают, что из-за холода вынуждены собираться в одной комнате и включать электрообогреватели. По их словам, дети спят в верхней одежде, поскольку температура в квартирах остается низкой.

В связи с аварийным отключением тепла для обеспечения безопасности жителей власти приняли решение организовать пункт временного размещения на базе школы № 10, которая имеет собственную котельную и не зависит от центрального теплоснабжения.

Как сообщили в администрации Рубцовска, в настоящее время сотрудники городского управления по ЖКХ и экологии проводят поквартирный обход. Специалисты информируют жителей о сложившейся ситуации, возможностях временного размещения и дальнейших действиях.

Без отопления оказались дома № 51, 53, 53а, 53б, 55, 60 и 64 по улице Гвардейской, № 96/1 и 96а по улице Рихарда Зорге, а также № 167/1, 167/2, 169/1, 169/2, 192, 194, 196, 198 и 200 по улице Степана Разина. В границах этих домов введен режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте администрации города.

Ситуация вызывает особое беспокойство на фоне только начавшихся морозов. Жители задаются вопросом, сможет ли СГК обеспечить стабильное теплоснабжение в городе в условиях понижения температур.

Гость

10:09:20 15-01-2026

Вот и ремонтные работы, меняют клочками, хотя Рубцовск первый вошел в ценовую зону теплоснабжения. Как красиво расписан замысел этой программы, но по факту глобальных изменений нет! За неделю вторая авария на теплосетях. Интересно а Следственный комитет РФ по Алтайскому краю не хочет провести проверку в рамках УК РФ?

Сергей😎

10:23:12 15-01-2026

Гость (10:09:20 15-01-2026) Вот и ремонтные работы, меняют клочками, хотя Рубцовск первы... Хоть десять проверок проведут, ничего в лучшую сторону не изменится

Гость

11:38:23 15-01-2026

Сергей😎 (10:23:12 15-01-2026) Хоть десять проверок проведут, ничего в лучшую сторону не из... Ну да, накажут последних работников, и те разбегутся

Гость

13:26:38 15-01-2026

Гость (10:09:20 15-01-2026) Вот и ремонтные работы, меняют клочками, хотя Рубцовск первы... Ну это абсолютная неправда. Рубцовская ТЭЦ была почти на 100% разрушена (скажите спасибо низким тарифам) и главная задача была найти альтернативу и спасти город. Миллиарды были вложены в южную котельную и переключение на нее. СГК спасли город. А люди теперь такие глупости пишут

Гость

13:55:08 15-01-2026

Гость (13:26:38 15-01-2026) Ну это абсолютная неправда. Рубцовская ТЭЦ была почти на 100... Я глупости не пишу! В начале ознакомьтесь с тем - что такое Ценовые зоны теплоснабжения и что должно выполняться.

Гость

19:46:13 15-01-2026

Гость (13:55:08 15-01-2026) Я глупости не пишу! В начале ознакомьтесь с тем - что такое ... Именно глупости и пишите. Вы явно понятие не имеете о ценовых зонах. Все обязательства и мероприятия расписаны в схеме теплоснабжения. Привидите пример, что не выполняется, пожалуйста. Но со ссылкой на соответствующий документ. А иначе только выставляете себя не очень умным человеком.

Гость

09:27:27 16-01-2026

Гость (19:46:13 15-01-2026) Именно глупости и пишите. Вы явно понятие не имеете о ценовы... Как просто написать, что человек не очень умный в комментариях. Изначально мой отзыв был про порыв на теплосетях, а не про котельную, про которую вы топите! Если "умный" комментатор, то я думаю вы ознакомлены со всеми разделами в соответствии ПП РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

Сергей😎

10:20:30 15-01-2026

Интересно, что будет с городом когда ударят настоящии морозы, всë изношено до предела. 🧐

Гость

10:24:43 15-01-2026

Сергей😎 (10:20:30 15-01-2026) Интересно, что будет с городом когда ударят настоящии морозы... Вся проблема в том, что на это изношенное нацепляли еще кучу новеньких.

Рубцовчанин

11:37:35 15-01-2026

Гость (10:24:43 15-01-2026) Вся проблема в том, что на это изношенное нацепляли еще кучу... В Рубцовске? Подскажи адреса новостроек, пожалуйста!

Гость

10:22:37 15-01-2026

)))
Помню в 90-ые жили на Озёрной в малосемейке на Попова в угловой квартире. 9-12 градусов в квартире это было норм зимой. На стенах всё время вырастала плесень.
И никто ничего не решил. Пока сами не утеплили все стены стекловатой изнутри. Но это тоже плохо, т.к. конденсат из-за точки росы скапливался внутри квартиры. Т.к. утеплять надо снаружи. Но плесень уже не было видно ))
А тут на денёк беда пришла

Чучмек

10:27:02 15-01-2026

Снова альтернативная котельная дала сбой?

Татьяна

10:45:06 15-01-2026

Это не может быть случайностью, третья авария с 30 декабря.При таком минусе разморозят трубы не только в подвалах, но и в квартирах. В 51 доме по Гвардейской обратка заморожена и не могут найти где. Сказали привезут пушку отогревать, но сначала надо найти где замерзло. А если труба лопнула? Это коллапс.

Гость

11:08:17 15-01-2026

Вроде двое брали на личный контроль. Нужен личный и персональный ответ!

мимопроходил

12:03:58 15-01-2026

Фельдман удачно вовремя свалил

Гость

13:49:16 15-01-2026

мимопроходил (12:03:58 15-01-2026) Фельдман удачно вовремя свалил... он знал, когда пора.

Гость

14:32:03 15-01-2026

умирающий город

