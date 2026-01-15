Введен режим ЧС. Жители западной части Рубцовска остались без отопления в лютые морозы

Дети спят в верхней одежде, поскольку температура в квартирах остается низкой

15 января 2026, 09:50, ИА Амител

Аварийная служба / Фото: "Блогерша Рубцовск"

В соцсетях Рубцовска сообщали, что 14 января жители некоторых домов западной части города на протяжении всего дня оставались без отопления. Как сообщили в СГК, на сетях велись ремонтные работы, и подачу тепла обещали восстановить к утру 15 января.

«Дома ледник. Садик даже не открыли. Дом на Гвардейской, 51, – заморозили обратку. Воду подают, а обратка заморожена. В подвале воды по колено уже», – рассказала местная жительница Татьяна в Telegram-канале "Блогерша Рубцовск".

Жильцы отмечают, что из-за холода вынуждены собираться в одной комнате и включать электрообогреватели. По их словам, дети спят в верхней одежде, поскольку температура в квартирах остается низкой.

В связи с аварийным отключением тепла для обеспечения безопасности жителей власти приняли решение организовать пункт временного размещения на базе школы № 10, которая имеет собственную котельную и не зависит от центрального теплоснабжения.

Как сообщили в администрации Рубцовска, в настоящее время сотрудники городского управления по ЖКХ и экологии проводят поквартирный обход. Специалисты информируют жителей о сложившейся ситуации, возможностях временного размещения и дальнейших действиях.

Без отопления оказались дома № 51, 53, 53а, 53б, 55, 60 и 64 по улице Гвардейской, № 96/1 и 96а по улице Рихарда Зорге, а также № 167/1, 167/2, 169/1, 169/2, 192, 194, 196, 198 и 200 по улице Степана Разина. В границах этих домов введен режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте администрации города.

Ситуация вызывает особое беспокойство на фоне только начавшихся морозов. Жители задаются вопросом, сможет ли СГК обеспечить стабильное теплоснабжение в городе в условиях понижения температур.