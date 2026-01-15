Роддома Алтайского края внепланово проверяют после трагедии в Новокузнецке
Как рассказали amic.ru в региональном Минздраве, проверки родильных отделений и роддомов проводятся на протяжении всего года
15 января 2026, 16:27, ИА Амител
В Алтайском крае на протяжении всего года проводятся регулярные проверки родильных отделений и роддомов – это позволяет поддерживать высокий уровень качества медицинских услуг для будущих матерей и новорожденных. Плановая работа в этом направлении будет продолжена и в 2026 году, об этом заявили amic.ru в пресс-службе регионального Минздрава.
«Кроме того, в январе глава региона Виктор Томенко дал поручение оценить текущую работу родильных отделений. В настоящее время начались внеплановые выездные проверки с участием профильных специалистов», – говорится в сообщении ведомства.
Внеплановые выездные проверки могут быть связаны со страшной трагедией, произошедшей в Кузбассе. Как ранее сообщалось, за январские каникулы в роддоме № 1 Новокузнецка погибло девять младенцев.
По поручению губернатора Кузбасса Ильи Середюка начата масштабная проверка родильных отделений региона. До 9 февраля планируется проверить 12 родильных отделений и два перинатальных центра.
Комиссия уже посетила роддом в Прокопьевске – о нарушениях не сообщалось. Одновременно в Новокузнецкой больнице № 1 работает федеральная комиссия.
По факту трагедии задержаны главный врач Виталий Херасков и заведующий отделением реанимации Алексей Эмих. Им грозит до семи лет лишения свободы. Ситуация находится на контроле Генеральной прокуратуры.
2 роддом никогда не проверяли?
какие там матрасы в патологии с землей , какие туалеты , нет биде в наше то время
а если кормят , как в 17 году, то можно с голода помереть
пустой бульон из курицы на второе каша
мясо дают в послеродовом отделении
даже в ковиднике лучше кормили в 20 году
Тю. У нас то такого не может быть. Это ж только у них. У нас всё хорошо - чисто, тепло, уютно, профессионально, качественно, доступно и т.д. и т.п. Или это только у медперсонала так должно быть? "В настоящее время начались внеплановые выездные проверки с участием профильных специалистов". А зачем внеплановые то проверки? Или плановых не было, или они только на бумаге??? За трагедию в Новокузнецке в первую очередь сажать надо "профильных специалистов", которые на мягких креслах сидят в теплых кабинетах и зарплату хорошую получают, а нарушений то и не видят, потому что никакой квалификации, кроме бумажной, нет.
Плановая проверка в любой бюджетной организации это как отрепетированный концерт, где все знают свои роли.
Все ли ставки врачей и среднего, младшего персонала заняты? Или там по 4 ставки у каждого, в итоге роды принимать и ухаживать за детишками некому?
Оптимизируйте сильнее, может больше будет...
Рожайте чаще и больше