Роддома Алтайского края внепланово проверяют после трагедии в Новокузнецке

Как рассказали amic.ru в региональном Минздраве, проверки родильных отделений и роддомов проводятся на протяжении всего года

15 января 2026, 16:27, ИА Амител

Роддом Барнаула / Фото: роддом № 1 г. Барнаула / @rody_barnaul

В Алтайском крае на протяжении всего года проводятся регулярные проверки родильных отделений и роддомов – это позволяет поддерживать высокий уровень качества медицинских услуг для будущих матерей и новорожденных. Плановая работа в этом направлении будет продолжена и в 2026 году, об этом заявили amic.ru в пресс-службе регионального Минздрава.

«Кроме того, в январе глава региона Виктор Томенко дал поручение оценить текущую работу родильных отделений. В настоящее время начались внеплановые выездные проверки с участием профильных специалистов», – говорится в сообщении ведомства.

Внеплановые выездные проверки могут быть связаны со страшной трагедией, произошедшей в Кузбассе. Как ранее сообщалось, за январские каникулы в роддоме № 1 Новокузнецка погибло девять младенцев.

По поручению губернатора Кузбасса Ильи Середюка начата масштабная проверка родильных отделений региона. До 9 февраля планируется проверить 12 родильных отделений и два перинатальных центра.

Комиссия уже посетила роддом в Прокопьевске – о нарушениях не сообщалось. Одновременно в Новокузнецкой больнице № 1 работает федеральная комиссия.

По факту трагедии задержаны главный врач Виталий Херасков и заведующий отделением реанимации Алексей Эмих. Им грозит до семи лет лишения свободы. Ситуация находится на контроле Генеральной прокуратуры.