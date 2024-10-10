Такой день. Пять миллионов тонн зерна и план экономического развития Барнаула

Главные новости в Алтайском крае 10 октября

10 октября 2024, 23:40, ИА Амител

Ночное небо / Фото: pxhere.com/ru/photo/825098

Аграрии Алтайского края намолотили свыше 5 млн тонн зерна. Глава региона отметил, что после долгого периода неблагоприятной погоды, на фоне которой был введен режим ЧС, обстановка изменилась. Две недели ясной погоды позволили хозяйствам выйти на максимальные темпы работы.

Он добавил, что по урожаю масличных культур ожидаются рекордные показатели. Во многих хозяйствах, где идет уборка подсолнечника, отмечают достойную урожайность. Местами показатели доходят до 30 центнеров маслосемян с гектара.

В Алтайском крае предельный максимальный уровень тарифа на электроэнергию с 1 июля 2025 года вырастет на 71 копейку за кВт⋅ч. "Коридоры" тарифов на следующий год рассчитала Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

В Республике Алтай, согласно расчетам антимонопольщиков, плата за свет максимально должна вырасти до 7,83 руб/кВт⋅ч, минимально – до 7,82 руб/кВт⋅ч.

Среди регионов Сибири меньше всего электричество будет стоить в Иркутской области – 1,78 руб/кВт⋅ч. В Новосибирской области тариф вырастет до 4,12 руб/кВт⋅ч, в Кемеровской области – до 5,29 руб/кВт⋅ч, в Омской области – до 6,28 руб/кВт⋅ч, в Томской области – до 5,38 руб/кВт⋅ч.

Администрация Барнаула утвердила прогноз социально-экономического развития города на 2025-2027 годы.

Разработчики документа дают положительную оценку существующей динамике развития краевой столицы. По их мнению, текущая ситуация и итоги предыдущего периода показывают, что экономика города способна не только адаптироваться к изменениям, но и сохранять стабильность.