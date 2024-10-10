Туда не надо ехать. Где в Барнауле перекрыты дороги и рождаются большие пробки?

Больше всего водители ждут, когда они вновь смогут спокойно проехаться по улице Партизанской и проспекту Социалистическому

10 октября 2024, 15:56, ИА Амител

Пробка / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле из-за ремонтных и других работ частично закрыты для движения автомобильного транспорта как минимум семь улиц. Из-за этого, естественно, вокруг этих "точек" возникают пробки.

В ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать" amic.ru расскажет своим читателям, где в городе сложная автообстановка. А сегодня мы напомним, на каких дорогах ограничено движение.

Улица Партизанская

Закрыта для движения улица Партизанская – от проспекта Социалистического до проспекта Ленина. Пробки на Социалистическом случаются практически каждый день и неоднократно. На указанном участке идут работы по модернизации и реконструкции инженерных коммуникаций тепловой сети, завершатся они 19 ноября.

Улицы Сергея Ускова, улица 65 лет Победы, улица 280-летия Барнаула

Самые, наверное, масштабные работы ведутся в границах улиц Сергея Ускова, 65 лет Победы и 280-летия Барнаула. Строительство дороги должны завершить до 30 октября 2024 года.

Улица Профинтерна, улица Телефонная, улица Восточная, дворовый проезд по улице Советской

Ограничения движения в Барнауле / Изображения: сервис "Яндекс.Пробки"

Ограничено движение на улице Профинтерна – на участке от дома № 14 до пересечения с улицей Деповской.

Закрыто движение для транспорта по внутридворовому проезду возле дома № 6 (с выездом на улицу 1905 года) по улице Советской.

Улица Телефонная закрыта от пересечения с улицей Юрина до дома № 40 – движение ограничено в обе стороны на почти 300-метровом участке.

Проехать по улице Восточной не получится на участке от пересечения с улицей Червонной и практически до дома № 117.