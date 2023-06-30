Такой день. Разлив нефтепродуктов на Барнаулке и мужчина, убивший и съевший собаку
О главных событиях Алтайского края за 30 июня
30 июня 2023, 23:46, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Полиция возбудила уголовное дело по ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными") в отношении жителя Панкрушихинского района, который съел собаку. Расследование уголовного дела контролируется территориальным прокурором.
Вечером 29 июня на поверхности реки Барнаулки обнаружили разлив нефтепродуктов. В Центральном районе ввели режим повышенной готовности. На самой реке 30 июня установили боновые заграждения, которые задерживают масляные пятна.
09:34:43 01-07-2023
Какое лицемерие - собака друг человека, а лошадь не друг человека? От лошадей человек куда больше пользы получил, но из этого друга колбаса в свободной продаже имеется.