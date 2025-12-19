Такой день. Разноуровневый ЖК с муралом и Новый год без фейерверка

О главных событиях региона за 19 декабря

19 декабря 2025, 23:55, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

ЖК, состоящий из секций 10 и 16 этажей, возведут на ул. Пушкина, 16 (пересечение с пр. Комсомольским). Проект комплекса впервые презентовали на градсовете в сентябре 2025 года, а в начале декабря ЖК получил "добро" от стройэкспертизы. В доме спроектировано 198 квартир, в которых, по расчетам, смогут проживать 360 человек. На первом и втором этажах архитекторы расположили общественные помещения.

Власти Барнаула вновь отказались от фейерверка на открытии главного новогоднего городка в 2025 году. Открытие главного новогоднего городка состоится 26 декабря на площади Свободы. Как сообщили журналистам в муниципалитете, финальный салют в программе открытия, как и в прошлом году, не предусмотрен. В текущем году без фейерверков уже прошел День города. Исключением в 2024 году стало только празднование 9 Мая.

В барнаульском парке "Арлекино" в пятницу, 19 декабря, открыли 57-метровое колесо обозрения. Правда, пока что там еще все настраивают, но прокатиться уже можно. Стоимость билета в будние дни – 350 рублей, а в выходные и праздничные – 400 рублей.