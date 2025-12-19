НОВОСТИОбщество

"Игрушечный" Барнаул. Как выглядит город с высоты 57-метрового колеса обозрения

В парке "Арлекино" открыли самый высокий в городе аттракцион

19 декабря 2025, 14:04, ИА Амител

Барнаул с высоты 57-метрового колеса обозрения / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В барнаульском парке "Арлекино" в пятницу, 19 декабря, открыли 57-метровое колесо обозрения. Правда, пока что там еще все настраивают, но прокатиться уже можно. Естественно, корреспондент amic.ru не могла пропустить это событие.

«Все видно, очень красиво. Колесо работает плавно, но страшно стало немножко. Советую тем, кто боится высоты, сходить и пощекотать себе нервы. Слышно, как ветер гудит наверху», – отметила наш корреспондент.

Развлечение продлилось около 15 минут. Кстати, в кабинке работает обогреватель, дают даже специальный коврик, чтобы теплее было сидеть на лавочке. 

57-метровое колесо обозрения в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Стоимость билета в будние дни – 350 рублей, а в выходные и праздничные – 400 рублей. Ранее amic.ru подробно рассказал о скидках и льготных ценах, а также о правилах по посещению аттракциона.  

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

14:13:12 19-12-2025

красота неописуемая ))...

  -13
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:18:09 19-12-2025

Какое всё грязное и облезлое.(

  4
Ответить
Avatar Picture
Шинник

14:21:01 19-12-2025

ну такое.
Вид на крыше 5-этажек меня не вдохновил :-(

  -13
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:53:59 19-12-2025

Спасибо за отличные фотографии, съэкономил 400 рублей.

  0
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:58:09 19-12-2025

спасибо за убогие фотки. теперь точно не поеду. Классная антиреклама, кстати, получилась - садитесь, "два"

  -14
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:18:31 19-12-2025

Да уж, похоже прогорит организация да еще и с такими ценниками за сотку бы не поехал.

  -8
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:36:32 19-12-2025

упаси хосподи....

  -8
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:41:50 19-12-2025

туман и не видно нихрена
А не, видно серые коробки безысходности

  -5
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:58:56 19-12-2025

Гость (17:41:50 19-12-2025) туман и не видно нихрена А не, видно серые коробки безыс... Ваша вторая справа? Соболезную.

  8
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:45:08 22-12-2025

Гость (17:41:50 19-12-2025) туман и не видно нихрена А не, видно серые коробки безыс... Ничего не попишешь. серые коробки наследие горячо многими любимого совка. Увы никуда от этого не деться и кроме Москвы нигде эти уродства не будут сносить

  -1
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:47:21 19-12-2025

Прекрасный парк, каждое лето с ребёнком его посещаем. Теперь есть повод посетить и зимой.

  -10
Ответить
Avatar Picture
Musik

22:54:48 19-12-2025

Зрелище убогое, да.

  -13
Ответить
Avatar Picture
Сойдет

11:50:08 20-12-2025

А я пойду весной, когда зеленеть все будет. А еще круто, что не будет комментаторов нытиков как УГ. Арлекино, вы молодцы!

  -4
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:06:41 21-12-2025

Отличный район! Главное, что не перенаселён

  -8
Ответить
Avatar Picture
Олег

12:05:09 05-01-2026

Сделали и молодцы, а кататься или нет дело личное.
Полезная штука в эпоху перемен.

  1
Ответить
