"Игрушечный" Барнаул. Как выглядит город с высоты 57-метрового колеса обозрения
В парке "Арлекино" открыли самый высокий в городе аттракцион
19 декабря 2025, 14:04, ИА Амител
В барнаульском парке "Арлекино" в пятницу, 19 декабря, открыли 57-метровое колесо обозрения. Правда, пока что там еще все настраивают, но прокатиться уже можно. Естественно, корреспондент amic.ru не могла пропустить это событие.
«Все видно, очень красиво. Колесо работает плавно, но страшно стало немножко. Советую тем, кто боится высоты, сходить и пощекотать себе нервы. Слышно, как ветер гудит наверху», – отметила наш корреспондент.
Развлечение продлилось около 15 минут. Кстати, в кабинке работает обогреватель, дают даже специальный коврик, чтобы теплее было сидеть на лавочке.
Стоимость билета в будние дни – 350 рублей, а в выходные и праздничные – 400 рублей. Ранее amic.ru подробно рассказал о скидках и льготных ценах, а также о правилах по посещению аттракциона.
14:13:12 19-12-2025
красота неописуемая ))...
14:18:09 19-12-2025
Какое всё грязное и облезлое.(
14:21:01 19-12-2025
ну такое.
Вид на крыше 5-этажек меня не вдохновил :-(
15:53:59 19-12-2025
Спасибо за отличные фотографии, съэкономил 400 рублей.
15:58:09 19-12-2025
спасибо за убогие фотки. теперь точно не поеду. Классная антиреклама, кстати, получилась - садитесь, "два"
17:18:31 19-12-2025
Да уж, похоже прогорит организация да еще и с такими ценниками за сотку бы не поехал.
17:36:32 19-12-2025
упаси хосподи....
17:41:50 19-12-2025
туман и не видно нихрена
А не, видно серые коробки безысходности
17:58:56 19-12-2025
Гость (17:41:50 19-12-2025) туман и не видно нихрена А не, видно серые коробки безыс... Ваша вторая справа? Соболезную.
12:45:08 22-12-2025
Гость (17:41:50 19-12-2025) туман и не видно нихрена А не, видно серые коробки безыс... Ничего не попишешь. серые коробки наследие горячо многими любимого совка. Увы никуда от этого не деться и кроме Москвы нигде эти уродства не будут сносить
21:47:21 19-12-2025
Прекрасный парк, каждое лето с ребёнком его посещаем. Теперь есть повод посетить и зимой.
22:54:48 19-12-2025
Зрелище убогое, да.
11:50:08 20-12-2025
А я пойду весной, когда зеленеть все будет. А еще круто, что не будет комментаторов нытиков как УГ. Арлекино, вы молодцы!
07:06:41 21-12-2025
Отличный район! Главное, что не перенаселён
12:05:09 05-01-2026
Сделали и молодцы, а кататься или нет дело личное.
Полезная штука в эпоху перемен.