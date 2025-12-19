"Игрушечный" Барнаул. Как выглядит город с высоты 57-метрового колеса обозрения

В парке "Арлекино" открыли самый высокий в городе аттракцион

19 декабря 2025, 14:04, ИА Амител

Барнаул с высоты 57-метрового колеса обозрения / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В барнаульском парке "Арлекино" в пятницу, 19 декабря, открыли 57-метровое колесо обозрения. Правда, пока что там еще все настраивают, но прокатиться уже можно. Естественно, корреспондент amic.ru не могла пропустить это событие.

«Все видно, очень красиво. Колесо работает плавно, но страшно стало немножко. Советую тем, кто боится высоты, сходить и пощекотать себе нервы. Слышно, как ветер гудит наверху», – отметила наш корреспондент.

Развлечение продлилось около 15 минут. Кстати, в кабинке работает обогреватель, дают даже специальный коврик, чтобы теплее было сидеть на лавочке.

57-метровое колесо обозрения в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Стоимость билета в будние дни – 350 рублей, а в выходные и праздничные – 400 рублей. Ранее amic.ru подробно рассказал о скидках и льготных ценах, а также о правилах по посещению аттракциона.