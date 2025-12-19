Разноуровневый ЖК с муралом построят недалеко от барнаульского Ковша

Комплекс возведут в едином стиле с соседней новостройкой

19 декабря 2025, 09:15, ИА Амител

Эскизы ЖК на ул. Пушкина, 16 / Изображение: "ИП "Черепанов С.В."

ЖК, состоящий из секций 10 и 16 этажей, возведут на ул. Пушкина, 16 (пересечение с пр. Комсомольским). Проект комплекса впервые презентовали на градсовете в сентябре 2025 года, а в начале декабря ЖК получил "добро" от стройэкспертизы.

В доме спроектировано 198 квартир, в которых, по расчетам, смогут проживать 360 человек. На первом и втором этажах архитекторы расположили общественные помещения. К зданию решено пристроить двухэтажный корпус, в котором затем могут появиться вспомогательные помещения для обслуживания дома. Также пристройка служит защитой: она закрывает двор от шумного проспекта.

Согласно проекту, который представили общественности, новое здание повторяет стиль уже существующего ЖК на ул. Гоголя, 25а. Фасад дома предложили украсить муралом в виде гусиного пера и росчерка – отсылка на историческую часть города, а также улицы с "громкими" названиями – Гоголя, Пушкина.

В подземном паркинге предусмотрено 72 машино-места, еще 29 парковок – на участке. Во дворе (который частично расположен на эксплуатируемой кровле паркинга) оборудуют площадки для игр детей, занятий физкультурой, для отдыха взрослого населения.