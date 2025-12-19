Барнаул встретит Новый год без праздничного фейерверка
В последнее время в России в целом рассматривают вероятность запрета на салюты
19 декабря 2025, 11:00, ИА Амител
Власти Барнаула вновь отказались от фейерверка на открытии главного новогоднего городка в 2025 году, сообщает "Банкфакс".
Открытие главного новогоднего городка состоится 26 декабря на площади Свободы. Как сообщили журналистам в муниципалитете, финальный салют в программе открытия, как и в прошлом году, не предусмотрен. В текущем году без фейерверков уже прошел День города. Исключением в 2024 году стало только празднование 9 Мая.
Контракт на украшение и техническое обслуживание городка мэрия заключила с местной компанией ООО "Капитал". Согласно данным портала госзакупок, стоимость работ составляет 25,5 млн рублей. Отдельно эта же фирма за 24,4 млн рублей поставит малые архитектурные формы для оформления площади. Таким образом, общие бюджетные расходы на новогодний городок в этом году могут приблизиться к 50 млн рублей. Для сравнения: в 2024 году, когда площадкой была площадь Сахарова, затраты на аналогичные цели оказались вдвое меньше – 24,5 млн рублей.
Ранее в Госдуме предложили запретить продажу фейерверков в связи с высоким уровнем травматизма, а также возникновением пожаров. А глава одной из управляющих компаний обратился к россиянам с призывом отказаться от запуска фейерверков на Новый год.
Денег нет. Или другая причина?
12:30:38 19-12-2025
Гость (12:19:58 19-12-2025) Денег нет. Или другая причина?... Просто смысла нет, когда стреляли из Центра на Сахарова, то видел весь город. А со старого базара дальше ул. Гоголя никто и не увидит.
15:59:19 19-12-2025
Так и то, что было, фейерверками назвать ,даже с большой натяжкой, язык не поворачивается. Хороший салют видно за десятки км. Из любой точки.
14:27:17 19-12-2025
Гость (12:19:58 19-12-2025) Денег нет. Или другая причина?... Ну так штрафов боятся. Сейчас же до 50 тыс за салют.
12:39:36 19-12-2025
Вообще не расстроилась.
15:01:37 19-12-2025
На площади Свободы банально нет места. Она очень маленькая по сравнению с Сахарова, а из-за городушек новогодних на ней поместятся без риска разве что несколько десятков горожан. Давка будет конкретная и вряд ли обойдется без жертв. Вот поэтому и нет салюта. И больше не будет, как и самого праздника. Ибо на площади Свободы для масштабных городских праздников места нет, физически нет! Так, междусобойчик районный устроить - куда ни шло. А городу там тесно. И далеко.
18:16:59 19-12-2025
Давайте Новый год запретим!