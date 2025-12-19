Барнаул встретит Новый год без праздничного фейерверка

В последнее время в России в целом рассматривают вероятность запрета на салюты

19 декабря 2025

Фейерверк в Барнауле / Фото: amic.ru

Власти Барнаула вновь отказались от фейерверка на открытии главного новогоднего городка в 2025 году, сообщает "Банкфакс".

Открытие главного новогоднего городка состоится 26 декабря на площади Свободы. Как сообщили журналистам в муниципалитете, финальный салют в программе открытия, как и в прошлом году, не предусмотрен. В текущем году без фейерверков уже прошел День города. Исключением в 2024 году стало только празднование 9 Мая.

Контракт на украшение и техническое обслуживание городка мэрия заключила с местной компанией ООО "Капитал". Согласно данным портала госзакупок, стоимость работ составляет 25,5 млн рублей. Отдельно эта же фирма за 24,4 млн рублей поставит малые архитектурные формы для оформления площади. Таким образом, общие бюджетные расходы на новогодний городок в этом году могут приблизиться к 50 млн рублей. Для сравнения: в 2024 году, когда площадкой была площадь Сахарова, затраты на аналогичные цели оказались вдвое меньше – 24,5 млн рублей.

Ранее в Госдуме предложили запретить продажу фейерверков в связи с высоким уровнем травматизма, а также возникновением пожаров. А глава одной из управляющих компаний обратился к россиянам с призывом отказаться от запуска фейерверков на Новый год.