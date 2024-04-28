Такой день. Рекорд на "Цветении маральника" и перцовка в лицо водителю автобуса

Главные новости в Алтайском крае 28 апреля

28 апреля 2024, 22:30, ИА Амител

Открытие парка Рериха / Фото: Алина Богомолова / amic,ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, что фестиваль "Цветение маральника" посетило рекордное количество человек. Пост об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.

Томенко отметил, что сегодня был повторен прошлогодний рекорд – около 40 тысяч человек. Глава региона добавил, что с каждым годом условия для отдыха здесь улучшаются.

В Барнауле пассажир автобуса распылил баллончик в лицо водителю.



По словам автора сообщения, водитель угрожал и оскорблял, поэтому девушке пришлось воспользоваться баллончиком. Горожанка считает, что без этого угрозы стали бы реальностью.

Отмечается, что после инцидента в полицию никто не обращался.

В Барнауле досрочно закончили восстановительные работы на пятиэтажке по адресу проспект Строителей, 4. Выполнены работы по ремонту кирпичной кладки фасадов на уровне четвертого этажа со стороны главного фасада, карнизов, эркеров и каменной кладки простенков, замене поврежденных перемычек и железобетонных оснований балконов.