Томенко рассказал о рекордном количестве гостей на "Цветении маральника"
Он отметил, что условия для отдыха в регионе постоянно улучшаются
28 апреля 2024, 16:50, ИА Амител
Фото: телеграм-канал Виктора Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, что фестиваль "Цветение маральника" посетило рекордное количество человек. Пост об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.
Томенко отметил, что сегодня был повторен прошлогодний рекорд – около 40 тысяч человек. Глава региона добавил, что с каждым годом условия для отдыха здесь улучшаются.
"А еще – официально открыли сегодня парк Рериха, о котором уже рассказывал. Очередное знаковое и значимое событие в год 150-летия Николая Константиновича – великого художника, мыслителя, философа, путешественника, исследователя. Благодарю всех, кто участвовал в реализации этого проекта, за вложенные силы и вдохновение", – добавил Томенко.
Он призвал всех приезжать на Алтай.
Фото: телеграм-канал Виктора Томенко
17:10:06 28-04-2024
А на салют низяяяя!
17:18:14 28-04-2024
Хотелось бы ,чтобы поддерживали не только такие масштабные проекты,но и маленькие праздники , например,«Фестиваль новичихинского карася». Поддержка губернатора для таких начинающих проектов очень важна.
20:21:40 28-04-2024
Гость (17:18:14 28-04-2024) Хотелось бы ,чтобы поддерживали не только такие масштабные п... Вы не понимаете, это другое
23:08:58 28-04-2024
Рекордное количество гостей сегодня было на дачах, змеиногорский стоял от аванесова до Бельмесево.
06:50:52 29-04-2024
Гость (23:08:58 28-04-2024) Рекордное количество гостей сегодня было на дачах, змеиногор... спать надо меньше. утром в 10 часов нормально проехал
00:43:54 29-04-2024
Хотели с семьёй тоже попасть на праздник, жесть ваще!!! 5 часов в дичайшей пробке, везде, ужосс!!! В Майме люди улицы бревнами и покрышками перекрывали чтоб пробку не обьезжали
06:51:27 29-04-2024
Рекордная толпа на маральнике не опасно, а Бессмертный полк опасно и салют честь Победы опасно ? Иваны не помнящие родства .
09:26:50 29-04-2024
Гость (06:51:27 29-04-2024) Рекордная толпа на маральнике не опасно, а Бессмертный полк ... Бессмертный полк? Логически правильно сделали - побоялись, что восстанет из не-бытия бессмертный полк.
12:47:20 29-04-2024
Нафиг этот моральник, один раз ездили, это надо только там в толпе тусить, а хочется же ещё что-то посетить, сходили в пещерку, 3 клеща с ребенка сняли, сходили на небольшую горку, 10 клещей с ребенка сняли, больше в апреле в горный не ездим
21:10:27 29-04-2024
3 часа ехали от въезда на Бирюзовую до парковки, зачем такие рекорды?
22:54:32 29-04-2024
Гость (21:10:27 29-04-2024) 3 часа ехали от въезда на Бирюзовую до парковки, зачем такие... а зачем вы туда поперлись? нравится в пробке стоять, значит не жалуйтесь.
06:53:20 30-04-2024
А у маральника в этом году все цветы помёрзли и стали коричневыми. Был мороз -8°.
11:38:48 30-04-2024
Молодец, хорошо ему живётся