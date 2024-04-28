Томенко рассказал о рекордном количестве гостей на "Цветении маральника"

Он отметил, что условия для отдыха в регионе постоянно улучшаются

28 апреля 2024, 16:50, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, что фестиваль "Цветение маральника" посетило рекордное количество человек. Пост об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.

Томенко отметил, что сегодня был повторен прошлогодний рекорд – около 40 тысяч человек. Глава региона добавил, что с каждым годом условия для отдыха здесь улучшаются.

"А еще – официально открыли сегодня парк Рериха, о котором уже рассказывал. Очередное знаковое и значимое событие в год 150-летия Николая Константиновича – великого художника, мыслителя, философа, путешественника, исследователя. Благодарю всех, кто участвовал в реализации этого проекта, за вложенные силы и вдохновение", – добавил Томенко.

Он призвал всех приезжать на Алтай.





Фото: телеграм-канал Виктора Томенко