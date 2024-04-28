Фасад пятиэтажки в центре Барнаула восстановили раньше срока
Остановка "Аптека" вернется на прежнее место
28 апреля 2024, 12:10, ИА Амител
Отремонтированный фасад дома / Фото: пресс-служба мэрии
В Барнауле досрочно закончили восстановительные работы на пятиэтажке по адресу проспект Строителей, 4. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
"Выполнены работы по ремонту кирпичной кладки фасадов на уровне четвертого этажа со стороны главного фасада, карнизов, эркеров и каменной кладки простенков, замене поврежденных перемычек и железобетонных оснований балконов", – сказано в сообщении.
Движение по тротуару у дома уже открыли. Скоро на место вернут остановочный павильон "Аптека".
Сейчас специалисты ведут приемку работы.
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