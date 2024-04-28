Пассажир автобуса распылила баллончик в лицо водителю в Барнауле

В полицию по факту инцидента никто не обращался

28 апреля 2024, 17:45, ИА Амител

Автобус / Фото: pxhere.com/ru/photo/892809

В Барнауле пассажир автобуса распылил баллончик в лицо водителю. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

"Хочу обратить внимание на сегодняшнюю ситуацию. Я ехала в 76-м автобусе, немного задержалась с переводом и водитель начал движение. На просьбу остановить автобус, чтобы я вышла на своей остановке, не реагировал", – рассказала пассажирка.

По словам автора сообщения, водитель угрожал и оскорблял, поэтому ей пришлось воспользоваться баллончиком. Горожанка считает, что без этого угрозы стали бы реальностью.

Отмечается, что после инцидента в полицию никто не обращался.