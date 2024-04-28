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Пассажир автобуса распылила баллончик в лицо водителю в Барнауле

В полицию по факту инцидента никто не обращался

28 апреля 2024, 17:45, ИА Амител

Автобус / Фото: pxhere.com/ru/photo/892809
Автобус / Фото: pxhere.com/ru/photo/892809

В Барнауле пассажир автобуса распылил баллончик в лицо водителю. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

"Хочу обратить внимание на сегодняшнюю ситуацию. Я ехала в 76-м автобусе, немного задержалась с переводом и водитель начал движение. На просьбу остановить автобус, чтобы я вышла на своей остановке, не реагировал", – рассказала пассажирка.

По словам автора сообщения, водитель угрожал и оскорблял, поэтому ей пришлось воспользоваться баллончиком. Горожанка считает, что без этого угрозы стали бы реальностью.

Отмечается, что после инцидента в полицию никто не обращался.

Барнаул общественный транспорт

Комментарии 12

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Гость

18:01:49 28-04-2024

Газелисты они такие

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Гость

18:23:13 28-04-2024

В движении брызнула из баллончика? А как же безопасность движения?

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Гость

21:46:28 28-04-2024

Гость (18:23:13 28-04-2024) В движении брызнула из баллончика? А как же безопасность движения... Не вынесла оскорблений. Слишком чуткая и ранимая натура. Пофиг на жизнь свою и других пассажиров.

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Гость

18:47:15 28-04-2024

вот и встретились два одиночества... (с) один катается без терминала и просит бабло на карту соседки переводить, вторая без налички, но с баллончиком.

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Местный эксперт

19:39:09 28-04-2024

Давно пора запретить выходить автобусам на маршрут без работающего терминала. И обязать разместить QR-коды для оплаты.

Чтобы исключить, или хотя бы свести к минимуму, платежи по номеру телефона. Мало того, что водители таким образом от налогов уходят, не выдавая чеки об оплате, так еще это и крайне долго, вводить номер телефона.

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гость

19:41:20 28-04-2024

очередная неадекватная дамочка?

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Гость

10:18:27 29-04-2024

гость (19:41:20 28-04-2024) очередная неадекватная дамочка?... очередной неадекватный водитель!

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Пассажир

19:46:59 28-04-2024

Если бы пассажирка не начала конфликт...

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Гость

19:49:25 28-04-2024

Надеюсь, полиция заинтересуется и накажет эту пассажирку, такие выходки на дороге недопустимы.

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Гость

23:18:23 28-04-2024

Гость (19:49:25 28-04-2024) Надеюсь, полиция заинтересуется и накажет эту пассажирку, та... Надеюсь, налоговая заинтересуется и накажет водителя, требующего переводы на карту и уклоняющегося от уплаты налогов. Такие выходки в стране, ведущей СВО, недопустимы! Укрывает доходы - подрывает экономику России.

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Гость

22:32:57 28-04-2024

Займитесь лучше водителями,просто черти!

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Гость

06:07:04 29-04-2024

Всё правильно сделала. Если каждой чахотке, ездящей без терминала и не следящей за языком так делать, то качество сервиса повысится.

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