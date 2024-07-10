Такой день. Реновация Потока и новый состав Совета отцов

Главные новости в Алтайском крае 10 июля

10 июля 2024, 23:40, ИА Амител

Полная луна / Фото: pxhere.com/ru/photo/1171605

Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина раскритиковала предложение законодательно закрепить за отцами главенствующий статус в семье и отказаться от равноправия родителей.

Останина отметила, что в России по Конституции женщины и мужчины имеют равные права.

Глава города Вячеслав Франк провел совещание по обсуждению проекта комплексного развития территории жилой застройки "Поток". В нем приняли участие представители власти, эксперты, архитекторы и строители. В мэрии Барнаула надеются, что благодаря реновации территории Потока по программе КРТ в ближайшем будущем там построят новые жилые комплексы, общественные пространства, парки и детские сады. Сам же микрорайон получит вторую жизнь.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил новый состав Совета отцов. В него вошли представители общественных и коммерческих организаций из разных районов, нацеленные на развитие отцовского движения в регионе.



Новый председатель Совета – депутат Барнаульской думы Сергей Струченко. Предыдущий глава Юрий Абдуллаев перешел на работу в правительство края.