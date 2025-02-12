Такой день. Режим повышенной готовности и перекрытый Чуйский тракт

О главных событиях Алтайского края за 11 февраля

12 февраля 2025, 00:10, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: amic.ru

В Алтайском крае житель села Урлапово Шипуновского района стал жертвой мошенников и лишился более 400 тысяч рублей. 37-летний сельчанин познакомился в соцсети с девушкой. Она связала его со своим другом, чтобы тот помог с заработком.

В итоге незнакомец позвонил мужчине и предложил ему получать прибыль на международных торгах на бирже. Житель Урлапово перевел деньги, после чего аферисты оборвали все контакты: удалили переписки и свои страницы.

В Рубцовске на улице Западной в частном доме вспыхнул пожар. Прибывшие на место спасатели оперативно локализовали огонь на площади около 50 "квадратов".

К ликвидации возгорания привлекалось 17 спасателей, было задействовано четыре автоцистерны. Два звена газодымозащитной службы вели разведку и тушение в условиях сильного задымления. В результате происшествия пострадал мужчина – он получил ожоги и был госпитализирован.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко объявил о введении режима повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий.

"Он начинает действовать с 12 февраля на срок до конца пятницы. Дальше будем ориентироваться по текущей обстановке", – сообщил Виктор Томенко.

Синоптики прогнозируют метели и сильный ветер до 23 м/с. Также из-за гололеда водителям следует быть еще более осторожными на дорогах.

На 252-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в Косихинском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, 25-летний мужчина, следовал из Барнаула в сторону Бийска. В условиях ограниченной видимости из-за неблагоприятных погодных условий он не выдержал безопасную скорость и дистанцию, в результате чего столкнулся с автомобилем Toyota Ipsum, которым управлял 49-летний мужчина. От удара Toyota Ipsum врезалась в дорожное ограждение.

После этого водитель грузовика MAN, 36-летний мужчина, двигаясь в том же направлении, не справился с управлением и съехал в кювет.

На Чуйском тракте ограничили движение для грузового и пассажироперевозящего транспорта.

Движение будет временно ограничено с 213-го километра (кафе "Облепиха) Первомайского района до 344-го (Бийск).